Red Bull-teambaas Christian Horner spreekt van een ‘hoopgevend begin’ met de radicale RB18 met Max Verstappen achter het stuur op dag één in Barcelona.

Terugblikkend op de ochtendsessie vertelt Horner in gesprek met onder meer FORMULE 1 Magazine dat Red Bull zich gewoon op haar eigen programma heeft gericht. “Het aantal gereden ronden was indrukwekkend.” Dat mag gezegd: Verstappen legde er liefst tachtig af, meer dan een raceafstand.

Live: Middagsessie begonnen in Barcelona, Verstappen en Hamilton in actie

“De feedback van Max was ook positief”, vertelt Horner. Red Bull gooide woensdagochtend gelijk hoge ogen met de RB18. De bolide valt op door de extreme ‘insnede’ onder de sidepods. Lean and mean, noemt het team zelf de auto. Verstappen reed er in de ochtend de zesde tijd mee.

(tekst loopt door onder de foto)

De sidepods van de Red Bull RB18 met Verstappen achter het stuur trekken veel bekijks.

Om tijden gaat het natuurlijk nog niet, maar wat Horner al opviel: “Het is verrassend om te zien hoeveel performance deze auto’s al hebben. Ze zullen niks toegeven in de snelle bochten”, trekt hij de vergelijking met de vorige generatie voitures.

Al met al, zo resumeert hij, was het ‘een hoopgevende ochtend en goede kennismaking met de RB18’. Verstappen reed nog wel even door het grind, maar dat bleef zonder gevolgen. Het is Horner verder ook opgevallen dat elk team de nieuwe regels anders heeft geïnterpreteerd. “Dat is spannend om te zien.”

Lees ook: Red Bull toont extreme sidepods RB18 in Barcelona

De woensdag in Barcelona is de eerste testdag van 2022. Donderdag en Vrijdag wordt er ook nog getest op de Spaanse omloop. Vervolgens staat er voor 10 t/m 12 maart een driedaagse test in Bahrein op het programma.