De eerste race van het seizoen moet nog beginnen, toch heeft Red Bull al zijn bedenkingen over de legaliteit van de Mercedes W13 zoals deze in Bahrein te zien is.

Mercedes liet bij de shakedown in Barcelona een nog wat brave W13 zien, maar in Bahrein zag deze er plots een stuk anders uit. Alle ogen waren gericht op de nieuwe sidepods van Mercedes, die zo goed als verdwenen zijn. De luchtinlaat is niet langer duidelijk zichtbaar en is nu slechts een zeer smalle, verticale gleuf. Daarboven is nu ook een nieuwe vleugel te vinden met daarop de spiegels.

De nieuwe W13 is de concurrentie natuurlijk ook opgevallen. Zo ook bij Red Bull, waar ze de nodige twijfels hebben over de legaliteit van de bolide, zo melden verscheidene publicaties. Ook topontwerper Adrian Newey werd gevraagd naar zijn mening over de nieuwe W13, maar de Brit wilde er nog geen commentaar op geven en moest eerst de plaatjes nog goed bestuderen.

Het is natuurlijk nog maar de vraag of deze versie van de W13 sneller is en of het team daarmee volgende week aan de start van het Grand Prix-weekend verschijnt. Red Bull zelf verscheen met een licht aangepaste RB18 in Bahrein. Upgrades zullen pas vrijdag en zaterdag komen, vertelt Newey aan Auto, Motor und Sport. Het zullen wel zichtbare upgrades zijn: “Je zult deze met het blote oog kunnen zien.”

De nieuwe sidepod van Mercedes.