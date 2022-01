De Formule 1 gaat een vaccinatieplicht invoeren voor al haar personeel, meldt The Times. Daarbij zullen geen uitzonderingen gelden.

Iedereen die in de paddock moet werken, moet dan voor het nieuwe seizoen gevaccineerd zijn. Het gaat dan onder andere om de coureurs, teampersoneel, media en aanwezige gasten. Daarbij gaat geen uitzondering gelden, laat een woordvoerder van de Formule 1 aan de BBC weten. “De Formule 1 eist dat alle reizende personeelsleden volledig gevaccineerd zijn en er zullen geen vrijstellingen komen”, aldus de woordvoerder. De FIA, het bestuursorgaan van de sport, heeft het nieuws nog niet officieel naar buiten gebracht.

Het plan om een vaccinatieplicht in te voeren lag al langer op tafel. Vorige maand zou er een akkoord zijn gegeven voor het plan, maar volgens de BBC was er enige vertraging in de communicatie van de Formule 1. De Formule 1 hoopt met de vaccinatieplicht de 23 races die op de kalender staan allemaal te kunnen verrijden, waar dat de afgelopen twee jaar niet het geval was.

Een gevalletje Djokovic, die toegang tot Australië geweigerd werd, zal er op deze manier niet zo snel komen. Vorig jaar gold voor de Amerikaanse Grand Prix in Austin al een vaccinatieplicht (twee vaccinaties waren vereist) en geen van de coureurs moest die race aan zich voorbij laten gaan, waardoor men er dus vanuit kan gaan dat alle coureurs al gevaccineerd zijn. De vaccinatieplicht zou vervolgens wel de andere maatregelen, zoals de coronatests en de zogenaamde bubbels, kunnen versoepelen.

Onlangs voerde de Formule 1 nog campagne waarin de coureurs mensen aanspoorden om zich te laten vaccineren. De koningsklasse is sinds het begin ook transparant geweest over de coronacijfers binnen de sport. Wel heeft een goed aantal coureurs corona gehad. Daaronder Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen, Charles Leclerc, Lando Norris, Sergio Pérez, Lance Stroll, Pierre Gasly en Nikita Mazepin. Vijf daarvan, Hamilton, Räikkönen, Pérez, Stroll en Mazepin, moesten daardoor uiteindelijk ook een race missen.