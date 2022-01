Andrew Westacott, CEO van de Australische Grand Prix-organisatie, is er niet bang voor dat er rondom de Formule 1-race in Melbourne een situatie ontstaat zoals met tennisser Novak Djokovic bij de Australian Open.

Djokovic moest, na een meerdaagse soap, Australië uiteindelijk weer verlaten. Zijn visum werd ingetrokken voor hij ook maar een wedstrijd had gespeeld op het prestigieuze tennistoernooi. Djokovic is niet gevaccineerd en probeerde onder de Australische vaccinatieplicht voor reizigers uit te komen op basis van een vermeende vrijstelling. Hij claimde recent corona te hebben gehad en te zijn genezen. Uiteindelijk ging die vlieger echter dus niet op.

Voor een herhaling van een dergelijk scenario is Westacott dus niet bang waar het de Australische Grand Prix betreft. Hoewel de GP van Australië in 2020 te elfder ure werd afgeblazen en ook in 2021 niet doorging, heeft hij vertrouwen in hoe de Formule 1 de wereld afreist. “Tussen de afgelaste Grand Prix van toen en die van dit jaar heeft de Formule 1 straks 41 welgeteld races over de hele wereld gehouden”, haalt hij aan in gesprek met de Sydney Morning Herald.

“Dat is de Formule 1 dus gelukt gedurende verschillende fasen van de pandemie, terwijl ze met steeds wisselende reisrestricties te maken hadden”, prijst Westacott de sport. “Ze zijn er steeds in geslaagd gewoon door te gaan. Het is verplicht voor een rondreizende sport om overal aan de regels te voldoen. Ze zullen dus aan de regels voldoen als ze naar Melbourne komen”, zegt hij, met de GP van Australië die voor 10 april op het programma staat.

Lees ook: Sydney wil F1 met ‘Monaco-achtige’ Grand Prix weglokken uit Melbourne

Voorvechter van vaccinatiecampagne

De Formule 1 is als sport ook sterk voorstander van vaccinatie. Momenteel loopt er zelfs een campagne waarin de coureurs zich daarvoor uitspreken. De koningsklasse is sinds het begin ook transparant geweest over de coronacijfers binnen de sport. Wel heeft een goed aantal coureurs corona gehad. Daaronder Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen, Charles Leclerc, Lando Norris, Sergio Pérez, Lance Stroll, Pierre Gasly en Nikita Mazepin.

Volgens Westacott is, zolang iedereen zijn vaccinaties bijhoudt, een positieve test dan ook de enige reden tot zorg. Bij een positieve test wordt toegang tot de paddock de persoon in kwestie uiteraard ontzegd. Al moet de situatie in Australië zelf natuurlijk ook niet vergeten worden. Zo is dinsdag in Victoria, de deelstaat waar Melbourne ligt, de noodtoestand in de ziekenhuizen uitgeroepen vanwege het toenemende aantal coronagevallen.

Lees ook: Vijf seconden sneller en meer inhaalkansen: dit wordt het nieuwe rondje Melbourne