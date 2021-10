Sydney wil de Australische Grand Prix naar verluidt van het bijna 900 kilometer verderop gelegen Melbourne naar de eigen straten lokken. De plaatselijke overheid zou dromen van een ‘Monaco-achtige’ race langs Sydney’s beroemde haven.

Dat berichten verschillende Australische media, waaronder Seven News, onderdeel van één van de grootste tv-zenders van Australië. Volgens de berichtgeving wil de overheid van de deelstaat New South Wales de Formule 1-race weglokken uit de ten zuiden gelegen deelstaat Victoria, waar Melbourne de Grand Prix al sinds 1996 organiseert.

Melbourne heeft nog tot en met 2025 een contract om de Australische Grand Prix te houden. De lokale overheid in New South Wales zou nu achter de schermen echter bezig zijn de race daarna naar Sydney te halen. Er zouden, ‘op hoog niveau’, ook al gesprekken over gevoerd worden.

Het binnenhalen van de Grote Prijs zou voor Sydney onderdeel zijn van een herstelplan voor na corona. Om de stad opnieuw in de spotlight te zetten, zouden er tientallen miljoenen met dit plan gemoeid zijn. Sydney zou een ‘Monaco-achtig’ stratencircuit rond de haven willen gebruiken om de race te houden.

Lees ook: Vijf seconden sneller en meer inhaalkansen: dit wordt het nieuwe rondje Melbourne

Melbourne geeft niet op

In Melbourne is (uiteraard) niet bepaald enthousiast gereageerd op de plannen uit Sydney. Andrew Westacott, CEO van de Australische Grand Prix in Melbourne, vertelt The Age niet op te geven. “We zijn erg close met de Formule 1 en hebben een relatie die al heel lang standhoudt”, vertelt hij.

(tekst loopt door onder de foto)

Ferrari’s Charles Leclerc in Melbourne.

“Onderdeel daarvan is dat we de race tot en met 2025 houden, maar we kijken al verder”, klinkt het strijdlustig. Hoewel Westacott erkent dat Melbourne niet zelfgenoegzaam mag zijn, is het volgens hem niet meer dan normaal dan dat andere steden ook interesse in een Grand Prix tonen.

“Wij moeten ervoor zorgen dat iedereen hier achter de Grand Prix in Melbourne staat. Daarnaast moeten we laten zien wat de race waard is voor het toerisme in Victoria.” Dat laatste is inderdaad belangrijk. De race in Melbourne wordt namelijk met flink veel belastinggeld gefinancierd en is in Victoria en Melbourne zelf niet onomstreden.

De Australische Grand Prix is sinds 2019 al niet meer gehouden door de coronapandemie. Vooral het afgelasten van de editie van 2021 door de strenge coronaregels in Australië, zou naar verluidt niet erg gewaardeerd zijn op de Formule 1-burelen. Melbourne was jarenlang traditioneel de seizoensopener maar is in 2022 de derde race, op 10 april.

Lees ook: Australische minister van sport: ‘De race moest wel uitgesteld worden’

In FORMULE 1 Magazine nr. 14 lees je alles over de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton! Koop hem nu in de winkel of bestel hem hier! Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.