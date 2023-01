De Formule 1-kalender van 2023 telt definitief 23 races nu de Grand Prix van China officieel geschrapt is en de Formule 1 geen vervangende race heeft gevonden. Door het wegvallen van de race in Shanghai valt er nu een gat van vier weken tussen de races in Australië en Azerbeidzjan.

De Grand Prix van China stond voor dit seizoen weer op de kalender nadat het land door het coronavirus in 2019 voor het laatst een Formule 1-race organiseerde. Door de strenge coronamaatregelen die eind vorig jaar nog golden besloot de Formule 1 opnieuw om China over te slaan, waardoor de kalender van 24 naar 23 races ging.

De Formule 1 benadrukte echter tegelijkertijd dat het naar vervangende races keek voor de kalender, aangezien er door het wegvallen van de Grand Prix van China een gat van 28 dagen valt tussen de Grand Prix van Australië en de Grand Prix van Azerbeidzjan. Het Portugese Portimão werd genoemd als voornaamste kandidaat om de plek op de kalender op te eisen, maar daar is het niet van gekomen.

De organisatie van de Grand Prix van China hoopte intussen haar plek op de kalender terug te krijgen vanwege de versoepelde coronamaatregelen. Die gesprekken zijn op niets uitgelopen: de Formule 1 heeft namelijk aangekondigd dat de kalender van 2023 definitief 23 races telt. Het seizoen begint op 5 maart in Bahrein en wordt op 26 november traditiegetrouw afgesloten in Abu Dhabi.