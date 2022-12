De Formule 1 heeft de starttijden voor alle 23 Grands Prix van 2023 bekendgemaakt. Voor de Europese races verandert er weinig en het is met name de Grand Prix van Las Vegas, door de start op zaterdagavond, die opvalt.

Het nieuwe seizoen wordt weer afgetrapt in Bahrein, waar de race in de avonduren wordt verreden. Dat is voor de Nederlandse fans om 16:00 uur. Twee weken later staat de Grand Prix van Saoedi-Arabië weer op de planning. Ook die vindt in de avond, 18:00 uur Nederlandse tijd, plaats.

Vanaf de Grand Prix van Australië is de zomertijd weer van kracht en springen de starttijden van GMT +1 naar GMT +2. De meeste Europese races, waaronder de race op Zandvoort, vinden plaats om 15:00 uur terwijl er ook enkele sprintweekenden te vinden zijn met sprintraces om 15:30 uur Nederlandse tijd (Azerbeidzjan) of 16:30 uur (Oostenrijk en België).

Een opvallende wijziging is de starttijd van de meeste vrije trainingen: deze zijn met een halfuur naar voren gehaald. De FIA experimenteerde begin dit jaar met de mediasessies op vrijdag, maar stapte uiteindelijk weer terug naar de donderdag als mediadag, waardoor de vrije trainingen weer naar voren gehaald worden.

Zoals gebruikelijk is de Grand Prix van Japan een van de vroegste races voor de Europese fan met een starttijd van zeven uur ’s ochtends. In 2023 krijgt die race echter competitie van Las Vegas, waar de Formule 1 op zaterdagavond gaat racen. Dat resulteert voor de Nederlandse fan in een starttijd van 7 uur ’s ochtends op de zondag.

In het Grand Prix-weekend van Mexico gaat de wintertijd weer in en gaan de starttijden weer terug naar GMT +1 voor de Nederlandse fan. De race op het Autódromo Hermanos Rodríguez vindt daarom om 21:00 uur Nederlandse tijd plaats, net zoals de Amerikaanse Grand Prix op het Circuit of the Americas.

Volledige tijdschema voor 2023:

(Bahrein + Saoedi-Arabië = GMT +1, Australië – VS = GMT +2, Mexico – Abu Dhabi = GMT +1)