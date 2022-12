Het Circuit de Barcelona-Catalunya hoopt in de toekomst weer terug te keren naar de oude lay-out. De organisatie van de Spaanse Grand Prix hoopt dat de FIA de lay-out zonder de chicane homologeert zodat het in de toekomst mogelijk is om op die lay-out een Formule 1-race te houden.

De beruchte chicane werd in 2007 geïntroduceerd uit veiligheidsoverwegingen. Waar de coureurs eerst op hoge snelheid door de vloeiende bocht naar rechts gingen richting de laatste bocht, moeten de coureurs nu door het technische gedeelte met de chicane.

Dat maakt het volgens de coureurs een stuk lastiger om in te halen op het Circuit de Barcelona-Catalunya, maar op dit moment is de huidige lay-out de enige die gehomologeerd is door de FIA. Tegenover Racefans.net bevestigt het bestuur van het circuit dat zij hopen op de benodigde FIA Grade One-licentie voor zowel de lay-out mét als zonder de chicane.

Om een Formule 1-race op de lay-out zonder chicane mogelijk te maken, moet het circuit wel de nodige aanpassingen doorvoeren om de veiligheid te garanderen in die sector. In bochten 13 en 16 moet de veiligheid verbeterd worden. Bovendien wordt er al gewerkt aan het uitbreiden van de grindbak in bocht 1 om de veiligheid van het circuit te verbeteren.

Het Circuit de Barcelona-Catalunya is sinds 1991 het toneel van de Spaanse Grand Prix. Het circuit is sindsdien meerdere keren aangepast voor de Formule 1-race.