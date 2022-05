De Formule 1 heeft een flinke investering gedaan voor de Grand Prix van Las Vegas volgend jaar. Om een gebied voor het paddock mogelijk te maken heeft de Formule 1 namelijk 39 hectare grond gekocht. Prijskaartje? €227 miljoen.

De Formule 1 wilde al een lange tijd een race in Las Vegas organiseren, maar daar kwam het steeds niet van. Eigenaar Liberty Media opende de onderhandelingen opnieuw en volgend jaar vindt er weer een race plaats in de bekende Amerikaanse stad. Er wordt dan niet zoals in de jaren 80 geracet op een parkeerplaats, maar op de beroemde Strip waar alle hotels en casino’s te vinden zijn.

Dat brengt wel de logistieke problemen met zich mee. Een daarvan was de locatie voor de paddock en pitstraat, aangezien het grond daar vooral in bezit is van de bedrijven. Dat is echter niet langer meer een probleem, aangezien Liberty Media heeft besloten om een stuk grond in de stad te kopen.

“Liberty Media heeft een overeenkomst gesloten voor de aankoop van 39 acres (15,7 hectare, red.) ten oosten van de Strip om het ontwerp van het circuit vast te leggen en capaciteit te creëren voor de pitstraat en paddock, naast andere hospitality en supportlocaties,” wordt Liberty Media CEO Greg Maffei geciteerd door Motorsport.com.

“Ik verwacht dat die transactie in het tweede kwartaal zal worden afgerond”, voegde Maffei toe. “De aankoopprijs bedroeg $240 miljoen (zo’n €227 miljoen, red.), die zal worden gefinancierd met de middelen van de Formule 1-groep.”

De Grand Prix van Las Vegas is al uniek in zijn soort. Niet alleen vanwege de locatie, ook vanwege de manier waarop de race georganiseerd wordt. Er is namelijk geen promotor voor deze race. De Formule 1 heeft de handen ineengeslagen met grote lokale ondernemers om de race op The Strip mogelijk te maken.