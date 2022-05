Haas-teambaas Günther Steiner vindt het goed om te zien dat de Formule 1 groeit in de Verenigde Staten, maar waarschuwt dat de sport niet te snel nieuwe races op Amerikaans grondgebied moet introduceren. Het gaat er nu vooral om dat de huidige races op de kalender steeds beter worden, aldus Steiner.

Sinds 2012 trekt de Formule 1 weer naar de Verenigde Staten voor een race in Austin, waar de coureurs op het Circuit of the Americas rijden. Dit jaar komt de race in Miami erbij en volgend jaar volgt nummer drie in Las Vegas. De Formule 1 heeft haar weg naar de Verenigde Staten snel gevonden en dat is ook te verantwoorden, vindt Haas F1-teambaas Günther Steiner, die daarmee reageert op de kritiek die de Formule 1 heeft gekregen voor deze expansie naar Amerika.

“In Austin komen ook veel mensen, maar je moet nooit vergeten hoe groot de Verenigde Staten zijn”, wordt Steiner geciteerd door RACER. “Ik heb hier lang gewoond, dus ik zie het verschil. Het is alsof je een Grand Prix in Engeland of in Spanje hebt – je kunt op beide plaatsen succes hebben. Het is hier hetzelfde.”

“We zitten hier nu aan de oostkust en COTA ligt in Texas”, vervolgt Steiner. “Texas zelf is een enorme staat, ze zullen elkaar niet in de weg zitten omdat het zo’n groot land is dat zoveel Grands Prix kan hebben omdat het meer dan 300 miljoen inwoners telt. Het is net zoals Europa. Daar zeggen we toch ook niet: ‘omdat we in het Verenigd Koninkrijk al een race hebben, moeten we niet naar Portugal gaan'”, geeft Steiner als voorbeeld. “Het is zo ver weg. Dit is waar we als Europeanen aan gewend moeten raken.”

Voorlopig zijn er dus drie races in de Verenigde Staten in het vooruitzicht, maar Steiner waarschuwt dat de Formule 1 niet te hard van stapel moet lopen. Ze moeten er eerst voor zorgen dat de huidige evenementen beter worden, benadrukt hij. “Met Vegas erbij volgend jaar moeten we verstevigen wat we hebben. Niet alleen proberen om meer en meer te doen. We moeten het ook beter en beter maken”, aldus Steiner.