De Formule 1-coureurs verwelkomen de Grand Prix van Las Vegas, maar vrezen tegelijkertijd ook voor de traditionele Europese circuits. De kalender is al voller dan vol en er is veel animo vanuit landen voor het organiseren van een Grand Prix, waardoor de traditionele circuits niet zeker zijn van hun toekomst in de Formule 1.

Volgend jaar staan Las Vegas en Qatar erbij op de kalender terwijl China naar alle waarschijnlijkheid – er is een contract, maar de coronasituatie aldaar kan nog een streep door de race zetten – terugkeert. De Russische Grand Prix is vanwege de invasie van Oekraïne van de kalender gehaald, maar nog altijd telt de kalender 25 races – mits alle huidige contracten verlengd worden – voor 2023. Dat betekent dat er hoe dan ook een race moet verdwijnen omdat er nu volgens de regels maximaal 24 op de kalender mogen staan.

Dat de Formule 1 vanaf 2024 weer terugkeert in Zuid-Afrika is nog niet bevestigd, al wist Auto, Motor und Sport dat vorige week wel al te melden. Terwijl de organisatoren van Grands Prix in de Verenigde Staten, het Midden-Oosten en Azië lange contracten genieten, lopen de contracten van meerdere Europese races binnenkort af. Dit jaar lopen de contracten met Frankrijk, Oostenrijk, België, Monaco af, net als het contract met Mexico.

Hoewel de coureurs uitkijken naar de nieuwe race in Las Vegas, vrezen ze ook dat de traditionele Europese circuits op deze manier langzaam van de kalender gestoten worden. “Ik wil graag nieuwe circuits ontdekken, maar om te zien dat mijn thuisrace in gevaar is… Ik zal er alles aan doen om mijn stem daarover te laten horen”, vertelt Esteban Ocon. De Franse Grand Prix lijkt de voornaamste kandidaat om haar plekje op de kalender te verliezen, aangezien de races op Paul Ricard weinig spektakel opleverden en het verkeer slecht geregeld wordt. “Het is heel bijzonder als we er elk jaar naartoe gaan. Ik weet niet wat de situatie precies is, maar ik ben niet blij om te horen dat de race op de wip staat en ik zal er alles aan doen om deze op de kalender te houden”, aldus de Fransman.

Circuits afwisselen

Ferrari-coureur Carlos Sainz stelt voor dat de Formule 1 gaat spelen met het afwisselen van races. “Ik ben een groot fan om naar Miami en Las Vegas te gaan, maar tegelijkertijd is het een groot verlies om races kwijt te raken. Ik zou niet willen stoppen met racen in Europa. Het is een geweldige plek om te racen, daar ligt ons erfgoed en ik vind dat we steeds terug moeten keren, al is het niet elk jaar, om het op zijn minst op de kalender te houden.”

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel vindt het ook interessant om naar nieuwe locaties te gaan, maar dan moeten het wel ‘goede, juiste locaties voor ons zijn’. “We hadden een grote afwezigheid in de Verenigde Staten, totdat Austin op de kalender kwam. Het was erg spannend en is een geweldige race gebleken. Een ander voorbeeld is Singapore. We kwamen er nooit en nu weet je dat het geweldig is dat we er dit jaar terugkeren. Het was de eerste nachtrace, iets aan het circuit en die plek is speciaal. Het is dus goed om nieuwe locaties te ontdekken. Uiteraard hoop je dat het alleen toevoegingen zijn.”

“Je wil ook niet de plaatsen verliezen waar je al zo lang komt”, vervolgt Vettel. “Dus het zou vreselijk zijn om Melbourne te verliezen van de kalender. Het zou verschrikkelijk zijn om enkele circuits te verliezen, de belangrijkste circuits in Europa”, aldus de Aston Martin-coureur, die net als Sainz voorstelt om circuits te rouleren. Hij snapt ook dat de Formule 1 geld moet verdienen, maar hij zou het ‘onvoorstelbaar’ vinden als een Grand Prix van Italië zou verdwijnen. “Dat zou om meerdere redenen onvoorstelbaar zijn, ook al betalen zij waarschijnlijk het minste geld. Maar dat is iets waar we aan moeten vasthouden.”