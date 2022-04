Met een kalender van 23 races, waarvan een groot deel al uitverkocht is, trekt de Formule 1 steeds meer aandacht en staan er meer gegadigden te wachten op een plekje. Volgens de laatste geruchten keert de Formule 1 in 2024 terug naar Zuid-Afrika, terwijl Frankrijk, België en Monaco op de wip staan.

De Formule 1-kalender voor dit jaar telde 23 races, maar dankzij het wegvallen van de Grand Prix van Rusland staat die teller voorlopig op 22. Maar het is de bedoeling dat die race opgevangen wordt, waarbij Qatar en Singapore – als gastheer van een tweede race – op poleposition staan, zo meldt het doorgaans goed ingelichte Auto, Motor und Sport.

Zij weten bovendien te melden dat Zuid-Afrika in 2024 weer een Grand Prix zal organiseren. Daardoor zou de Formule 1 voor het eerst in 31 jaar tijd terugkeren op het Afrikaanse continent, waar het circuit Kyalami het toneel moet worden van een Formule 1-race. Probleem daarbij is dan wel dat de Formule 1-kalender volgens de huidige regels maximaal 24 races mag tellen. Volgend jaar keert de Grand Prix van China terug op de kalender en met de komst van de Grand Prix van Las Vegas en Qatar gaat het aantal races al over het maximum.

Traditionele circuits moeten vrezen

Dat betekent ook dat er een aantal races op de wip staan. Enkele gastlanden hebben dit jaar een aflopend contract, waaronder Frankrijk, België en Mexico. Volgens Auto, Motor und Sport zou Frankrijk dan de eerste zijn die zijn plek op de kalender verliest. Geheel verrassend zou dat niet zijn, gezien de logistieke problemen rondom Paul Ricard, dat bovendien weinig spectaculaire races heeft opgeleverd.

Formule 1-baas Stefano Domenicali waarschuwde onlangs al dat de traditionele circuits niet meer vanzelfsprekend een plek op de kalender zullen krijgen. Met steeds meer nieuwe locaties op de kalender is de kans groot dat een aantal van die circuits zal moeten wijken. Zo moet Spa-Francorchamps, dat onlangs flink gerenoveerd is voor de langeafstandsraces voor motoren, zich ook zorgen maken. Zij hebben, weet Auto, Motor und Sport, te horen gekregen dat ze de paddock moeten renoveren en de F1-top wil ook verbeterde veiligheid zien in Eau Rouge en Blanchimont.

Een andere traditionele race die mogelijk moet vrezen voor zijn plek op de kalender, is Monaco. Die race geniet al een lange tijd unieke privileges. Zo hoeft de organisatie een stuk minder hosting fee te betalen aan de Formule 1 en zou de F1-top het niet fijn vinden dat zij een eigen paddockclub hebben en eisen dat er TAG Heuer-sponsoring naast de baan zou komen, terwijl dat géén sponsor van de F1 is. Toch weet de Formule 1 ook dat Spa-Francorchamps en Monaco voor de doorgewinterde fan bij de F1 hoort, waardoor het een flinke puzzel wordt voor de Formule 1 om de kalender in balans te houden.