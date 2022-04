Liberty Media, de eigenaar van de Formula One Group, ziet de kans op een Amerikaanse Formule 1-coureur toenemen nu bekend is dat er vanaf 2023 een Grand Prix in Las Vegas wordt verreden. Daarmee zijn er drie races in de Verenigde Staten, wat zo’n Amerikaanse coureur interessanter moet maken voor de teams.

Liberty Media, een Amerikaans bedrijf, heeft er geen geheim van gemaakt dat het de Formule 1 wil laten groeien in de Verenigde Staten. Dit jaar staat voor het eerst de Grand Prix van Miami op de kalender en volgend jaar komt daar ook nog eens de race op de Las Vegas Strip bij, naast de race op het Circuit of the Americas dat al sinds 2012 op de kalender staat.

De afgelopen tijd gingen er geruchten dat Michael Andretti een Formule 1-team zou oprichten. Daarbij zou dan IndyCar-coureur Colton Herta hoog bovenaan het lijstje staan van potentiële coureurs. Vooralsnog lijkt het er niet van te komen, maar bij Liberty Media zien ze de kans op een Amerikaanse Formule 1-coureur alleen maar toenemen.

“We hebben een Amerikaans team, we hebben Haas”, wordt Greg Maffei, bestuursvoorzitter van Liberty Media, geciteerd door RACER. “Ik denk dat een evenement als deze in Las Vegas en de andere dingen die we hier in de Verenigde Staten doen, het alleen maar waarschijnlijker zullen maken dat we binnenkort een Amerikaanse coureur hebben.”

De laatste Amerikaanse coureur die in de Formule 1 reed was Alexander Rossi. Hij reed in 2015 voor het team van Manor Marussia. Hij verving toen Roberto Merhi vanaf de Grand Prix van Singapore, al bleef zijn Formule 1-avontuur beperkt tot slechts vijf races. In 2016 maakte de coureur uit Californië de overstap naar de IndyCar.