Met de komst van de Grand Prix van Las Vegas moet er gekeken worden naar het contract met Monaco, vindt McLaren-CEO Zak Brown. Hij heeft liever wel dan niet een Grand Prix in Monaco, maar vindt ook dat er gekeken moet worden hoe het prinsdom meer spektakel kan bieden.

Volgend jaar trekt de Formule 1 voor het eerst sinds de jaren 80 weer naar Las Vegas voor een Grand Prix. Dit keer zal het niet op een parkeerplaats plaatsvinden, maar op de fameuze Las Vegas Strip. De Formule 1 zal door de straten van de neonverlichte stad scheuren, wat voor een bijzondere setting moet zorgen.

Lees ook: Coureurs reageren op aankondiging GP Las Vegas: ‘Was van plan te stoppen, nu niet meer’

Ondertussen komen steeds meer races onder druk te staan nu de kalender steeds verder uitgebreid wordt. Een daarvan is Monaco, een race die bekend staat om de glamour, maar dat is volgens McLaren-CEO geen reden meer om de beroemde Grand Prix, die weinig interessante races biedt, te behouden.

“Monaco stond altijd voor het meest glamoureuze deel van de Formule 1”, zegt Brown in gesprek met Reuters. “Maar ik denk dat Miami, Singapore en Las Vegas nog meer glamour met zich meebrengen.” Het wordt volgens Brown tijd dat Monaco net zoals de andere circuits een hogere hosting fee betaalt. “Ze moeten ook misschien kijken hoe ze hun circuit kunnen aanpassen, aangezien onze auto’s groter zijn geworden waardoor het racen lastiger is geworden.”

Lees ook: Liberty ziet kans op Amerikaanse F1-coureur toenemen met GP in Las Vegas

Brown benadrukt wel nog dat er rekening gehouden moet worden met de geschiedenis van de Grand Prix van Monaco. “Maar je moet ook kijken naar de show die het levert.” Het is, meent Brown, op een gegeven moment ook belangrijk dat er gekeken wordt naar de economische bijdrage van een race aan de sport. “Dat zou onze beslissingen niet moeten bepalen, maar er wel een deel van uitmaken. Ik heb liever een race in Monaco dan niet, maar net als dat de sport groter is dan één coureur of één team, is het ook groter dan welke Grand Prix dan ook”, besluit de Amerikaan.