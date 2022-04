De Formule 1 moet een ‘juiste balans’ zien te vinden in de kalender, stelt Max Verstappen. De Nederlander vindt het belangrijk dat de Formule 1 naar de traditionele Europese circuits blijft gaan, en dat het circus niet alleen naar stratencircuits afreist.

De Formule 1-kalender telt dit jaar 23 races, al moet er nog een officiële vervanger voor de Grand Prix van Rusland aangekondigd worden. Een deel daarvan betreft de traditionele Europese circuits zoals Silverstone, Spa-Francorchamps en Monza, maar die kregen onlangs de waarschuwing van F1-baas Stefano Domenicali dat historie niet meer genoeg reden is voor een plek op de kalender.

Lees ook: Brown: ‘Race in Las Vegas zet Monaco onder druk’

Ondertussen zijn er al grote deals getekend met nieuwe Grand Prix-locaties. Zo kreeg zowel Miami als Qatar een tienjarige deal voor het organiseren van een Formule 1-race. Vanaf volgend jaar zal de Formule 1 ook door de straten van Las Vegas scheuren, waardoor het aantal stratencircuits opnieuw toeneemt.

Verstappen hoopt dat de Formule 1 een balans vindt tussen traditionele, Europese circuits en stratencircuits. “Het is heel belangrijk dat we nog naar echte circuits gaan, niet alleen naar stratencircuits”, stelt Verstappen bij de persconferentie in Australië. “Dat snapt de Formule 1 ook wel. Ik begrijp dat we meer races in Amerika moeten doen om de sport daar populairder te maken, al vind ik ook dat we traditionele circuits moeten blijven aandoen.”

Lees ook: Liberty ziet kans op Amerikaanse F1-coureur toenemen met GP in Las Vegas

“Er zijn ook wat minder spannende circuits op de kalender, al zal ik die niet noemen. We moeten dus de juiste balans vinden”, besluit de Nederlander.