Weet jij alles van Formule 1 en wil jij van je hobby je werk maken? FORMULE 1 Magazine zoekt voor 20 uur per week een jonge ambitieuze medewerker om per direct onze redactie te versterken.

Heb jij een journalistieke achtergrond en vind jij het leuk om artikelen over Formule 1 te schrijven? Ben je op de hoogte van alles wat er speelt in de Formule 1? En verdiep jij je graag in de achtergronden van het nieuws? Dan zoeken wij jou!

FORMULE 1 Magazine is al bijna 30 jaar het toonaangevende medium op het gebied van autosport en Formule 1 in Nederland. Bij alle races zijn we met eigen verslaggevers en fotografen aanwezig. Behalve in ons magazine delen wij het laatste nieuws, interviews en achtergronden ook via onze populaire website Formule1.nl, onze social media-kanalen, nieuwsbrief en podcast.

Naast schrijven over Formule 1 vinden we het ook belangrijk dat je de sport van dichtbij kunt volgen. Dat betekent dat je bij ons de kans krijgt om een Grand Prix te bezoeken.

Lijkt het je leuk om deel uit te maken van onze redactie en zowel doordeweeks als in de weekends een bijdrage leveren aan al onze kanalen? Stuur dan even een mail met jouw cv en motivatie naar [email protected].

Heb je behoefte aan meer informatie, stuur dan even een mail naar André Venema ([email protected]) of Frank Woestenburg ([email protected]).