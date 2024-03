Oud-coureur en autosportjournalist Allard Kalff is te gast in de podcast Formule 1 Paddockpraat. We kunnen uiteraard niet om de ontwikkelingen bij Red Bull heen, maar staan ook uitgebreid stil bij de aanstaande stoelendans in de Formule 1. Liefst dertien van de twintig contracten lopen immers af dit seizoen. Welke transfers kunnen we verwachten, krijgen nieuwkomers als Oliver Bearman en Liam Lawson in 2025 een stoeltje, welk team past het beste bij Carlos Sainz en wat is de invloed van de onrust binnen het team van Max Verstappen op de rijdersmarkt? Dit en nog veel meer in deze aflevering, mis het niet!

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast of YouTube. Vanuit de redactie sluiten Frank Woestenburg en Bas Holtkamp aan.

Of bekijk de aflevering op YouTube



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."