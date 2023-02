Het Formule 1-seizoen is donderdag dan eindelijk echt van start gegaan. De teams en coureurs zijn neergestreken op het Bahrain International Circuit waar vrijdag de tweede testdag op het programma staat.

Vanochtend komen meteen al Max Verstappen en Nyck de Vries in actie. Beiden rijden een halve dag voor hun werkgevers Red Bull Racing en AlphaTauri. In de middag geven ze het stuurtje over aan Sergio Pérez (die gisteren niet reed) en Yuki Tsunoda. Ook Fernando Alonso komt vandaag voor het eerst in actie.

Fernando Alonso (Getty Images)

Testdag 1 Bahrein: Verstappen praat al ‘over details’, De Vries kilometervreter bij debuut

De ochtendsessie start om 08:00 uur Nederlandse tijd en duurt tot 12:15 uur. Vanaf 13:15 uur begint de middagsessie en die is om 17:30 uur afgelopen. Wie wanneer in actie komt? Nog niet alle teams hebben hun definitieve line-up bekendgemaakt, maar dit is wat we nu weten:

Team Vrijdag (ochtend/middag) Zaterdag (ochtend/middag) Red Bull Pérez/Verstappen Pérez Ferrari Sainz/Leclerc Leclerc/Sainz Mercedes Hamilton/Russell Russell/Hamilton Alpine Ocon/Gasly Gasly/Ocon McLaren Norris/Piastri Piastri/Norris Alfa Romeo Zhou Bottas Aston Martin Fernando Alonso nnb Haas Magnussen/Hülkenberg Hülkenberg/Magnussen AlphaTauri De Vries/Tsunoda Tsunoda/De Vries Williams Sargeant Albon