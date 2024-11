Met hoofdredacteur André Venema bespreken we in Paddockpraat Update de eerste dagen van de GP in Qatar. Zo gaan we in op de extravagantie en weelde die zowel het circuit als de stad te bieden hebben, terwijl de strijd om het constructeurskampioenschap zich steeds verder ontvouwt. Daarnaast hebben we het over de groeiende invloed van de olielanden, die steeds meer hun stempel drukken op de Formule 1.

Luister en bekijk de podcast op de video hieronder:



Lees hier alles over de GP van Qatar

