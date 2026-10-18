Wie op zondag de tv aanzet voor een Grand Prix, zou kunnen denken dat Formule 1 één groot, rondreizend filmfestival is. Formule Hollywood: Brad Pitt op de grid, Gordon Ramsay in de paddock, filmsterren die elkaar verdringen rond de garages en de champagne die rijkelijk vloeit. Louis Vuitton maakt de kist voor de trofee en in Las Vegas racen ze tussen de casino’s en hotels waar een gewoon mens voor de prijs van één overnachting ook een aardige tweedehands auto kan kopen.

Lees direct verder met Mijn Magazines Beleef de Formule 1 van dichtbij. We zijn bij alle GP’s aanwezig en brengen je unieke content, het mooiste beeld en exclusieve interviews met Max Verstappen. Al vanaf 1 euro per week. Alle digitale edities van FORMULE 1 Magazine + 20 andere topmagazines, waaronder Helden Magazine, Fiets Magazine en Procycling.

Na iedere race direct een exclusieve digitale special.

Te delen met 2 andere Formule 1 liefhebbers (via de Mijn Magazines-app)