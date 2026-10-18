Wie op zondag de tv aanzet voor een Grand Prix, zou kunnen denken dat Formule 1 één groot, rondreizend filmfestival is. Formule Hollywood: Brad Pitt op de grid, Gordon Ramsay in de paddock, filmsterren die elkaar verdringen rond de garages en de champagne die rijkelijk vloeit. Louis Vuitton maakt de kist voor de trofee en in Las Vegas racen ze tussen de casino’s en hotels waar een gewoon mens voor de prijs van één overnachting ook een aardige tweedehands auto kan kopen.
Formule Hollywood: schijn bedriegt
Frank Woestenburg
18 oktober 2026
Gerelateerd nieuws
Gordon Ramsay over liefde voor F1: ‘Nog altijd gefascineerd door het loerende gevaar’
14 oktober 2026 13:00 - Nieuws
Column Jeroen Bleekemolen: ‘Mooie successen in de 250 GP’s van Max Verstappen, maar eentje springt eruit’
12 oktober 2026 07:00 - Nieuws
Racespecial GP Singapore (45 pagina’s): Max Verstappen breekt de ban in Singapore
11 oktober 2026 16:58 - Premium