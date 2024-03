Eén beeld zegt meer dan duizend woorden, zeker in een fotogenieke sport als Formule 1. Elke week presenteren we een opvallende, bijzondere of foto met nieuwswaarde uit ons rijke archief en het verhaal erachter. Vandaag staan we stil bij de dood van Peter Revson, deze week 50 jaar geleden.

Peter Revson heeft alles, zo lijkt het wanneer hij de Formule 1 binnenstapt. Als zoon van een cosmeticamiljonair (Revlon) beschikt de Amerikaan over eindeloos veel geld en kan dus goede racewagens krijgen, waarmee hij succes heeft. Bovendien ontbreekt het hem, met zijn welgemanierde, elegante voorkomen, niet aan aandacht, vriendinnen en affaires, terwijl hij ook nog eens verloofd is met Miss World. Het typische plaatje van de playboyracer. Het is allemaal waar, alleen dat van dat geld niet. Want vader Revson wil niet dat zijn twee zoons, Peter en Douglas, gaan racen. Veel te gevaarlijk.

Peter moet gaan studeren in Engeland. Van het (toch niet onaanzienlijke) bedrag dat hij daarvoor meekrijgt, koopt hij alleen geen studieboeken. Hij ritselt een busje en een Formule Ford, om te gaan racen. Het leidt tot een breuk met de familie: hij krijgt geen cent meer. Het kan hem niet schelen: hij trekt langs de circuits, slaapt in het busje of op het strand en klimt op tot de Formule 1. Na een handvol Grands Prix in 1964 strandt het avontuur in de koningsklasse.

Revson krijgt een herstart

In 1972 en na succesjaren in Amerikaanse series, is het tijd voor een herstart in de Formule 1. Het Revlon-concern van oom Charles werpt zich nu zelfs op als sponsor, via het merk Yardley. Dat jaar vliegt Revson talloze keren de plas over om te racen in Indycars, CanAm én de Formule 1. Diverse Grands Prix laat hij schieten voor verplichtingen in Amerika.

De restanten van Peter Revsons Shadow DN3 na zijn fatale crash op het circuit van Kyalami. FOTO: Motorsportimages

Een jaar later verschuift de focus. McLaren behoort met de M23 ineens tot de drie topteams op de grid. In de zomer is het geluk helemaal compleet: Revson wint op Silverstone zijn eerste Grand Prix in de Formule 1. Hij heeft eindelijk de top bereikt, al ligt voor hem de lat nog hoger. Revson wil wereldkampioen worden. Die droom eindigt op 22 maart 1974 abrupt. Revson, net 35, is voor testritten naar het circuit van Kyalami in Zuid-Afrika gereisd. Een gescheurde experimentele titaniumbout in de wielophanging van de Shadow DN3 wordt hem fataal. De Amerikaan schiet aan de buitenkant bij de bocht Barbecue Bend frontaal door de vangrail, de auto vliegt meteen in brand.

Revson is op slag dood: zeven jaar na de fatale crash van broer Douglas. Een week later wint Carlos Reutemann de Grand Prix van Zuid-Afrika

