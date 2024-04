Eén beeld zegt meer dan duizend woorden, zeker in een fotogenieke sport als Formule 1. Elke donderdag presenteren we een opvallende, bijzondere of foto met nieuwswaarde uit ons rijke archief en het verhaal erachter. Vandaag: een dagje op stap in Kuala Lumpur met Giedo van der Garde.

Giedo van der Garde is vandaag (25 april) 39 jaar geworden, reden voor een feestje. Precies elf jaar geleden zit hij op zijn verjaardag in het vliegtuig naar Nederland vanuit Kuala Lumpur, waar hij een dag eerder in de Maleisische Grand Prix namens Caterham als vijftiende is geëindigd. Van der Garde is bezig aan zijn eerste jaar in de Formule 1. De tropenrace is de afsluiter geweest van een tweeluik met Melbourne.

Omdat er voor het eerst sinds 2007 (Christijan Albers) weer een Nederlander in de Formule 1 rijdt, volg ik Van der Garde voor het Algemeen Dagblad twee weken lang aan de overkant van de wereld bij zijn eerste meters in de koningsklasse. Er zijn weinig andere schrijvende Nederlandse collega’s (alleen De Telegraaf en FORMULE 1 Magazine) en Van der Garde is, zoals altijd, zeer toegankelijk. Zeker bij de thuisrace van Caterham F1 in Kuala Lumpur, de renstal van de Maleisische luchtvaartentrepreneur Tony Fernandes.

Caterhams marketing- en communicatieteam heeft alle registers opengetrokken om de Grand Prix in Maleisië publicitair eens lekker uit te melken. Van der Gardes agenda is in aanloop naar de eerste vrije trainingen op vrijdag volgepland. Hij is samen met teamgenoot Charles Pic vanzelfsprekend het gezicht van de renstal. Drie dagen na de race in Melbourne en een vlucht van bijna acht uur verder begint voor hem het publicitaire circus. Zo staan er enkele signeersessies in Kuala Lumpur gepland: eentje buiten de stad en eentje in een zeer exclusieve mall in het hart van de bruisende metropool.

Een leuke reportage, vinden ze in Rotterdam op de krant. Caterhams communicatie-chef en ook Van der Garde vinden het prima dat ik een dagje achter de schermen meeloop. De coureur zet die dag honderden handtekeningen, poseert voor elke camera en kletst honderduit bij vraaggesprekken met fans. Hij vermaakt zich prima. Ik ook, mede dankzij de fantastische catering. Dit verhaal schrijft zichzelf.

Het blijft eeuwig zonde dat het voor Van der Garde bij slechts één jaar in de Formule 1 is gebleven. Want zulke reportages wil je elke dag wel maken.