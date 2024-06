Jos en Max Verstappen wisten gezamenlijk de toegangscode tot de Formule 1 te kraken. Met talent, geld, opvoeding en gevoel voor techniek als vier belangrijke componenten. Giedo van der Garde, Tom Coronel, Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen, vier vaders met racende kinderen, laten hierover in FORMULE 1 Magazine hun licht schijnen en spreken over de sportieve erfenis van Jos en Max Verstappen. “Van mij hoeven onze kinderen echt geen topsporter te worden.”

Giedo van der Garde: “Topsport is keihard. Het is de dood of de gladiolen. En het is de vraag of je zo’n leven moet willen voor je kind. Er kleven best veel nadelen aan. Maar als iemand het echt in zich heeft om de top te halen, dan zet je je daar als ouder natuurlijk wel voor in.

‘Plezier in sport staat voorop’

We hebben nu drie jonge kinderen: Jaxx, Billie Rose en Bobbie D. Maar van mij hoeven ze echt geen topsporter te worden. Ik heb liever dat ze presteren als mens dan als sporter. Dus dat ze netjes zijn, mensen groeten en een handje geven. Dat vind ik veel belangrijker. Onze kinderen krijgen genoeg en, eerlijk is eerlijk, ze worden soms best wel een beetje verwend, maar ze zijn hartstikke lief en goed opgevoed. Dus wat dat betreft doen Denise en ik het best goed.

Ik vind het belangrijkste dat onze kinderen plezier hebben in hun sport. En of dat op een voetbalveld is of op een kartbaan, dat interesseert me helemaal niets. Zolang ze maar veel lachen en lol hebben. We hebben nu drie kinderen. Ik vind het wel belangrijk dat ze alle drie evenveel aandacht en dezelfde kansen krijgen. Natuurlijk, de uitgangspunten kunnen op een gegeven moment een beetje veranderen als iemand écht, écht heel goed is en er vol voor wil gaan. Zolang het maar niet gepusht wordt door de ouders, maar de drive uit het kind zelf komt heb ik er geen problemen mee.

