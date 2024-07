Analist en voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde heeft genoeg gezien van Sergio Pérez. De Mexicaan verkeert al een tijdje in een behoorlijke vormdip, zeker ten opzichte van teamgenoot Max Verstappen. Na een nieuwe blunder in de eerste kwalificatiesessie voor de GP van Hongarije, is Van der Garde onverbiddelijk: “Pérez verdient een swap met Liam Lawson.”

Een klungelige fout maakte zaterdag een einde aan de kwalificatie van Sergio Pérez. De nodige regen teisterde de Hungaroring, waardoor Checo zich op het verkeerde moment op de gladde kerbstones bevond – einde oefening voor de Red Bull-coureur. Volgens Van der Garde kan het team geen excuses meer maken voor Pérez. “Hij verdient gewoon een swap met Liam Lawson“, zei de analist in de uitzending van Viaplay. “Het is zo dom wat hij weer doet. Met dit weer moet je gewoon van de kerbstones afblijven, dat weet iedereen.”

“Het vertrouwen is er niet na de afgelopen periode, maar zorg dan gewoon voor een stabiele ronde”, vervolgde Van der Garde zijn relaas. “Hij had nog ruim zes minuten de tijd. Het enige wat hij moest doen was in de top-15 eindigen, meer niet. Dit is kansloos.” Of Lawson daadwerkelijk plaats mag nemen in de RB20, is nog maar de vraag. Deze zomer wil Red Bull een beslissing gaan maken over de toekomstige line-up. Naast Lawson maken ook Visa RB-coureurs Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo kans op promotie.

“In Silverstone stond Pérez in Q1 ook al in het grind”, herinnerde Van der Garde zich. “Daar verpestte hij het ook al voor zichzelf. Je ziet het ook hoe hij de auto uitstapt, hij schaamt zich gewoon.”

