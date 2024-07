Sergio Pérez bezweek zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije opnieuw onder de druk. De Mexicaan ging, net als eerder tijdens de Britse GP, al in Q1 de fout in. Terwijl het begon te regenen in Boedapest, parkeerde de coureur van Red Bull zijn bolide in de vangrail.

Pérez stond op dat moment negende. Zijn crash zorgde voor een rode vlag, met nog 6 minuten en 45 seconden op de klok. Met zijn actie in Q1 in Hongarije deed Pérez zichzelf geen plezier. Zijn positie binnen het team staat steeds meer onder druk.

Al weken gaan er, ondanks een contractverlenging bij Red Bull, geruchten dat hij binnenkort op straat komt te staan. Liam Lawson, Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo worden alledrie genoemd als mogelijke vervanger. Die laatste twee kwamen net als Pérez zaterdag ook in Hongarije in actie tijdens Q1.

In onze podcast Formule 1 Paddockpraat kwam de positie van Sergio Pérez, en de mogelijkheid van een vroege exit in Hongarije, ook al ter sprake deze week. Onder meer coureur Jeroen Bleekemolen liet in de uitzending zijn licht schijnen op de positie van de Mexicaan binnen Red Bull en de mogelijk gevolgen van wederom een teleurstellend weekend.

Beluister de podcast hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcast of Youtube.

Bekijk hier de crash van Pérez tijdens kwalificatie

