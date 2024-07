Na ruim 200 Formule 1-races staat de teller voor Nico Hülkenberg qua podiums en zeges nog altijd op nul. Een record. Maar in de herfst van zijn carrière krijgt hij bij Sauber-Audi alsnog een veelbelovend vooruitzicht. “Ik hoop dat hij in 2026 in een monster van een auto belandt en ineens races gaat winnen.” Een reportage.

Onderstaand verhaal (vandaag: deel 1) verscheen eerder in editie 8/9 van FORMULE 1 Magazine, na de Grand Prix van Miami. Hülkenberg eindigde afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië zeer verdienstelijk als zesde, hetgeen symbool staat voor het sterke seizoen dat hij doormaakt. Vandaag deel 2.

‘Mega-gerespecteerd in de paddock’

Nico Hülkenberg stapt na dit seizoen over naar Stake F1/Sauber, dat vanaf 2026 verder gaat als fabrieksteam van Audi. Ook Giedo van der Garde, die van de karttijd tot en met de Formule 1 tegen hem reed, spreekt van een logische keuze van Audi. “Hij is mega-gerespecteerd in de paddock, vanwege zijn persoonlijkheid en pure snelheid. Hij hoort zeker bij de beste helft op de grid.”

Toch is Hülkenberg een coureur die in al die jaren vooral bij teams in de middenmoot heeft gereden. “Wrong time, wrong place. Dat kleeft een beetje aan hem”, erkent Van der Garde. “Nico was ooit heel dichtbij een contract met Ferrari, dat toen niet doorging. En ook bij andere topteams was hij vaak in beeld. Dus in die zin heeft hij een beetje pech gehad.”

“Hij heeft nog niet kunnen laten zien waar hij toe in staat”, meent ook Spanger. “Snel is hij altijd al geweest, maar het is zo moeilijk een plaats te krijgen in een topteam. De tijdvensters zijn zó klein. Nu, met Audi, is het voor het eerst dat alles samen komt. Dit is voor hem als Duitse coureur iets heel speciaals. En een uitgelezen kans.”

‘Hij heeft het weer te pakken’

Van der Garde zegt veel respect te hebben voor de manier waarop Hülkenberg zich na zijn gedwongen vertrek bij Renault eind 2019 weer heeft teruggevochten. “Hij is een paar jaar reservecoureur geweest, dat is toch anders. Maar die snelheid over één ronde is er nog steeds, die is nooit weggeweest en dat is echt zijn kwaliteit. In het begin na zijn rentree had hij wel wat moeite met de racesnelheid en het bandenmanagement, maar nu heeft-ie het weer te pakken. Ik vind het mooi om te zien dat hij ook op latere leeftijd een leercurve laat zien.“

Als een mindere kwaliteit noemt Van der Garde zijn openingsronde of de eerste ronden van een race. “Hij verliest soms teveel plaatsen. Ik weet niet wat het is, of hij nou te eager aan het overpushen is of dat hij juist te voorzichtig is, maar bij Max Verstappen zie je zoiets nooit. Max is altijd megascherp. Waarschijnlijk is het een instinct dat je als coureur wel of niet hebt. Overigens gaat het dit jaar op dat vlak wel beter met Nico.”

‘Ik had helaas geen aanbod van Red Bull’

Vanzelfsprekend ligt de focus van Hülkenberg dit seizoen nog op Haas, maar uiteraard kijkt hij wel al met meer dan een schuin oog naar de ontwikkelingen bij Stake F1/Sauber. “Ik bekijk wat meer de onboardvideo’s van Sauber dan van andere teams”, erkent hij.

Over de sportieve verwachtingen is het moeilijk iets te zeggen, vervolgt hij. Of het komend seizoen behelpen zal zijn? “Dat kan zijn, maar ik had helaas geen aanbod van Red Bull op zak”, grapt hij, verwijzend naar de huidige dominantie van het team van Max Verstappen. Dan serieus: “Het nieuwe motorreglement van 2026 in de Formule 1 betekent een nieuwe start. Daar ligt voor Audi de grote kans. Iedereen begint gewoon met een wit stuk papier. Ik heb er ontzettend veel vertrouwen in.”

Van der Garde twijfelt niet aan het welslagen van het Formule 1-project van Audi. “Alles wat Audi heeft gedaan in de autosport is een succes geworden. Dat zal nu niet anders zijn, verwacht ik. En Nico zit in de bloei van zijn carrière. Ik zou het verschrikkelijk lachen vinden als hij alsnog in een monster van een auto terecht komt en ineens races gaat winnen.”

Een podiumplaats of een overwinning zou de cirkel rond maken, besluit hij. En één ding is zeker, Hülkenberg zal er optimaal van genieten. Van der Garde: “Een andere belangrijke kwaliteit van Nico is dat hij net als ik ook wel van een biertje houdt. Presteren staat bij hem absoluut voorop, maar successen moet je af en toe wel vieren.”

De nieuwste extra dikke editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)