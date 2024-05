Na ruim 200 Formule 1-races staat de teller voor Nico Hülkenberg qua podiums en zeges nog altijd op nul. Een record. Maar in de herfst van zijn carrière krijgt hij bij Sauber-Audi alsnog een veelbelovend vooruitzicht. “Ik hoop dat hij in 2026 in een monster van een auto belandt en ineens races gaat winnen”, zegt Giedo van der Garde.

In de nieuwste editie van Formule 1 Magazine staat een uitgebreide reportage met en over de coureur van Haas, die zondag zo onfortuinlijk werd uitgeschakeld door zijn teamgenoot Kevin Magnussen in Monaco. In het verhaal komen naast Hülkenberg zelf onder andere Giedo van der Garde, Max Verstappen en Hülkenbergs adviseur Raoul Spanger aan het woord.

Nico Hülkenberg heeft een bijzondere carrière in de Formule 1 tot dusver. De coureur uit Emmerich, net over de grens bij Arnhem, debuteerde in 2010 in de Formule 1 bij het team van Williams, als teamgenoot van Rubens Barrichello. In dat jaar behaalde hij meteen zijn eerste pole position, in Brazilië. Het is nog altijd zijn enige.

Na Williams in 2010 reed Hülkenberg achtereenvolgens voor Force India (2011, 2012), Sauber (2013), Force India (2014, 2015, 2016), Renault (2017, 2018, 2019), Racing Point (reservecoureur, 2020), Aston Martin (reservecoureur, 2021, 2022) en Haas (2023, 2024). Vanaf volgend seizoen keert hij terug bij Sauber (Stake F1). Het team gaat vanaf 2026 verder als fabrieksteam van Audi.

‘Snelheid is nooit weggeweest’

Hülkenberg is de kat met negen levens. Geen coureur op de grid die zoveel teamwisselingen heeft gehad als hij. Van der Garde zegt veel respect te hebben voor de manier waarop Hülkenberg zich na zijn gedwongen vertrek bij Renault eind 2019 weer heeft teruggevochten. “Hij is een paar jaar reservecoureur geweest, dat is toch anders. Maar die snelheid over één ronde is er nog steeds, die is nooit weggeweest en dat is echt zijn kwaliteit. In het begin na zijn rentree had hij wel wat moeite met de racesnelheid en het bandenmanagement, maar nu heeft -ie het weer te pakken. Ik vind het mooi om te zien dat hij ook op latere leeftijd een leercurve laat zien.“

