Franco Colapinto heeft zijn fans opnieuw opgeroepen om te stoppen met het online lastigvallen van rivalen, teamgenoten en andere betrokkenen in de Formule 1. In een video op zijn sociale media benadrukt hij dat het misbruik niet alleen onacceptabel is, maar hem ook niet helpt op het circuit. Een deel van de Argentijnse fanschare van Colapinto heeft de afgelopen maanden een stortvloed aan kritiek veroorzaakt, onder meer aan het adres van Pierre Gasly en Lando Norris.

De oproep volgt op meerdere incidenten waarbij zowel de FIA als Alpine zich genoodzaakt zag het online misbruik publiekelijk te veroordelen. Na de Grands Prix van Nederland, Spanje en Azerbeidzjan was het opnieuw raak. FIA-officials, teamgenoot Pierre Gasly en Lando Norris behoorden tot de doelwitten. “Het is tijdens recente races een terugkerend fenomeen geworden en dat is onacceptabel”, liet Alpine weten. Colapinto erkent dat zijn achterban hem wil steunen, maar vindt dat daarbij een grens wordt overschreden.

“Ik weet dat jullie erg trots zijn als ik goed presteer en punten scoor – samen met het hele team – en daar ben ik jullie altijd zeer dankbaar voor”, begon de Argentijn zijn verhaal. “Maar soms slaan er mensen door en vallen we andere coureurs, collega’s, mijn teamgenoten, mijn monteurs, mijn ingenieurs – kortom, de mensen met wie ik dagelijks samenwerk – af.” Colapinto benadrukte dat dit gedrag averechts werkt. “Ze denken misschien dat ze mij verdedigen, maar ze doen het tegenovergestelde. Ze helpen me er niet mee. Het is belangrijk dat we dit met z’n allen veranderen.”

Meerdere incidenten

Ook riep hij zijn supporters op hun verantwoordelijkheid te nemen. “We moeten als samenleving proberen te verbeteren. Om mij te helpen beter te presteren en mijn dromen en doelen – oftewel het behalen van punten – te verwezenlijken, heb ik jullie hulp nodig om dit een halt toe te roepen. Laten we dit samen doen.” Colapinto maakte in 2025 zijn entree bij Alpine, waar hij vroeg in het seizoen het racezitje van Jack Doohan overnam. Doohan onthulde later dat hij doodsbedreigingen had ontvangen van mensen die wilden dat hij plaatsmaakte voor de Argentijn.

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Dit jaar kregen ook FIA-officials het te verduren, nadat Colapinto in Zandvoort een straf had gekregen voor het rijden onder gele vlaggen. In Madrid was Pierre Gasly aan de beurt, nadat hij had geweigerd zijn teamgenoot voorbij te laten. In Bakoe haalde Lando Norris de woede van Colapinto’s achterban op de hals toen hij de Argentijn ‘F1-onwaardig’ noemde en opriep tot een schorsing.

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