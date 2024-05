Sinds de overname van de Formule 1 door het Amerikaanse Liberty Media, rijst de vraag of de show niet voorop is komen te staan in plaats van de sport. “De eigenaren moeten beseffen dat de sport moet zegevieren”, meent sportmarketeer Frank van den Wall Bake in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“Sport is vandaag de dag heel belangrijk geworden en heeft heel veel fans”, aldus Van den Wall Bake die betrokken was bij de ontwikkeling van onder andere het Holland Heineken House, de Volvo Ocean Race, de Amstel Cup en de Rabobank wielerploeg. “De consument betaalt voor de sport en zit in een prachtige zaal toe te kijken. Als op dat podium door de sporters, noem het de artiesten, geen kunsten worden vertoond, dan loopt de zaal leeg. Wanneer je de sporters niet centraal blijft stellen, verlies je uiteindelijk de fans, de sponsors en ook de media. Daarom moet de Formule 1 baas in eigen huis blijven.”

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hierboven op onze site of via Spotify, Apple Podcasts of Google podcast.