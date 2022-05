AlphaTauri-coureur Pierre Gasly hoopt dat zijn inspanningen uiteindelijk leiden tot een zitje bij een topteam. De 26-jarige Fransman is ervan overtuigd dat hij thuishoort aan de top en wil daar ook de kans voor krijgen: “Ik doe dit allemaal omdat ik vooraan wil meestrijden.”

Gasly, die inmiddels bezig is aan zijn vijfde seizoen in de Formule 1, hoopt nog altijd dat hij de kans krijgt om constant voor podiumplaatsen en zeges te strijden. Hij kreeg in 2019 al de kans bij Red Bull, maar kwam daar niet uit de verf en werd weer teruggeplaatst bij het zusterteam. Daar presteerde hij boven verwachting, maar uitzicht op een zitje bij een topteam is er nog niet. Toch hoopt hij dat zijn inspanningen tot zo’n zitje leiden.

“Ik doe dit allemaal omdat ik vooraan wil meestrijden”, zegt Gasly in gesprek met Racefans.net. “Dat is waarom ik elke dag wakker word, waarom ik elke dag train. Dat is waarom ik let op mijn voeding, mijn slaappatroon en mijn herstel. Elk detail is omdat ik wil vechten met de beste coureurs aan de top”, aldus de Fransman.

Lees ook: Marko denkt dat promotie enige manier is om Gasly binnen Red Bull te houden

Gasly voelt zich goed bij AlphaTauri, maar wil uiteindelijk meer dan punten pakken en is ervan overtuigd dat hij een plekje bij een topteam verdient. “Ik zie Charles (Leclerc, red.) in een Ferrari, ik zie Max (Verstappen, red.) in een Red Bull, George (Russell, red.) in een Mercedes, Lando (Norris, red.) in een McLaren: ik vecht al mijn hele carrière met deze jongens. Ik weet dat ik daar thuishoor en ik wil ook de kans krijgen om in die positie te komen”, aldus Gasly.

Het is echter maar de vraag of het een haalbaar doel is. Red Bull-adviseur Helmut Marko gaf eerder dit jaar al aan dat een promotie naar Red Bull de enige manier zou zijn om Gasly binnen de Red Bull-familie te houden, maar Gasly moet dan hopen dat er geen contractverlenging komt voor Sergio Pérez. Gasly’s contract loopt officieel eind dit jaar af, al gaf Marko al aan dat hij in principe een contract tot en met 2023 heeft.