Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko is het ‘hoogstwaarschijnlijk’ dat Pierre Gasly de Red Bull-familie verlaat als hij geen promotie maakt voordat zijn contract afloopt. Maar Gasly verliezen wil Marko niet.

Het contract van Gasly loopt eind 2023 af, maar wat daarna gebeurt, is nog maar de vraag. Gasly heeft al meermaals kenbaar gemaakt dat hij terug wil keren naar Red Bull, of in ieder geval voor een topteam wil racen. Hij mocht in 2019 al een half seizoen voor Red Bull rijden, maar kwam daar niet uit de verf. Hij werd vervolgens teruggeplaatst bij Toro Rosso, dat nu AlphaTauri heet, waar hij juist weer imponeerde. Bij Red Bull weten ze dan ook dat er een kans is dat ze Gasly uit de Red Bull-familie verliezen.

“Als dit contract afloopt en we hem geen kans op promotie kunnen bieden, zullen we hem hoogstwaarschijnlijk verliezen”, zegt Marko in een interview met Formel1.de. “Dat willen we niet.” Moet er dus een promotie aan te pas komen om Gasly binnen de Red Bull-familie te behouden, dan is er geen andere optie dan het zitje bij Red Bull. Maar voorlopig lijkt Sergio Pérez aanspraak te maken op dat zitje naast Max Verstappen, die nog tot zeker 2028 voor het Oostenrijkse team rijdt.

Oud-Formule 1-coureur Gerhard Berger gaf onlangs aan dat Gasly klaar zou zijn voor de stap hogerop. Marko is het eens met Berger, maar: “Op dit moment hebben we nog een contract met Checo en we moeten de prestaties van deze twee coureurs vergelijken”, aldus de Red Bull-adviseur.