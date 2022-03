Pierre Gasly heeft met een achtste plaats in Saoedi-Arabië zijn eerste vier punten van het jaar meegepakt. De Fransman hoopt dit momentum nu mee te nemen naar de volgende races.

In Bahrein, bij de seizoensopener, had Gasly nog een valse start. De Fransman viel daar uit met motorpech. In de Saoedische kustplaats Jeddah liep het ook niet allemaal even lekker, maar kon hij wel zijn eerste punten bijschrijven.

“Er gebeurde genoeg deze race. Ik heb veel gevechten gehad, al had ik pech met de safetycar. Die kwam net nadat ik mijn stop had gemaakt naar buiten. Daardoor verloor ik vijf of zes plekken. Gelukkig kon ik me nog van de veertiende naar de achtste plaats opwerken”, vat hij zijn zondag samen tegenover F1TV.

Al met al, zo vervolgt hij zijn samenvatting van het weekend, was het niet verkeerd: “Je als negende kwalificeren, als achtste finishen, dat is prima”, denkt hij, al hoopt hij natuurlijk op meer: “We weten dat er dingen beter moeten, en wat beter kan. Hopelijk vinden we onze weg verder naar voren.”

