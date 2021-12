Pierre Gasly denkt dat hem eind 2023 een cruciaal moment in zijn carrière wacht, waarbij het vooral de vraag zal zijn of een terugkeer naar Red Bull er dan inzit of niet. “Ik wil de eerste keuze zijn als ergens een zitje vrijkomt.”

Gasly zit, zoals hijzelf aanhaalt, ‘al acht jaar in het Red Bull-programma’, waarbij hij sinds eind 2017 Formule 1 rijdt. Na indruk te hebben gemaakt bij zusterteam Toro Rosso, verdiende hij voor 2019 promotie naar het grote Red Bull. Na een halfjaar werd hij echter alweer teruggezet. Gasly presteerde niet goed genoeg volgens de Red Bull-bazen, terwijl het ook niet goed boterde tussen de jonge Fransman en de top van het team.

Bij Toro Rosso, dat inmiddels AlphaTauri heet, heeft Gasly zich echter herpakt. De coureur uit Rouen won in 2020 zijn eerste Grand Prix en finishte in 2021 als negende in het WK. Toch heeft Red Bull het nagelaten hem weer een kans te geven bij haar topteam. De energiedrankfabrikant houdt vooralsnog vast aan Sergio Pérez as teamgenoot van kopman Max Verstappen.

Lees ook: Eindrapport Coronel: ‘Als ik Marko was, had ik Pérez voor Gasly ingeruild’

In de etalage

“Ze zijn op het moment uiteraard zeer competitief”, zegt Gasly tegen GPFans over Red Bull, dat afgelopen seizoen de rijderstitel won met Verstappen. “We moeten maar zien wat ze met Max doen en voor de toekomst willen, maar ik moet natuurlijk ook aan mijn eigen loopbaan denken”, beseft hij. En als die niet bij Red Bull ligt, dan wil Gasly vanzelfsprekend bij een zo sterk mogelijke andere renstal terechtkomen.

“Afgelopen jaar ben ik als negende in het WK gefinisht. Alle acht coureurs boven mij, zitten bij teams uit de top vier bij de constructeurs. Het is daarom belangrijk voor me om te laten zien dat ik de eerste en ook logische keuze ben als er ergens een zitje vrijkomt. Dat probeer ik dan ook te doen”, sluit Gasly een toekomst buiten Red Bull dus ook niet uit. Red Bull, zegt hij, heeft wel zijn prioriteit. “Al moeten zij eerst uitmaken wat ze met Pérez willen .”

Belangrijke stap

Wat Red Bull op langere termijn wil, weet Gasly niet. Maar: “Ze zeggen dat er voor 2023 wellicht een kans komt.” Hoe het ook loopt, Gasly weet dat hij straks mogelijk op een kruispunt in zijn carrière staat. “De volgende stap die ik zet, wordt bepalend.”

Lees ook: Gasly: ‘Is mijn doel om voor Red Bull te rijden’

Bestel het dubbeldikke kampioensnummer én het jaaroverzicht van FORMULE 1 Magazine hier en krijg deze gratis thuisbezorgd. Het kampioensnummer en het jaaroverzicht zijn ook in de supermarkt te vinden. Het jaaroverzicht en het kampioensnummer zijn ook los te koop en te bestellen.