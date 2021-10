Pierre Gasly is niet van plan om de komende jaren bij AlphaTauri te blijven. De Fransman heeft nog altijd als doel om terug te keren bij Red Bull en te kunnen vechten voor podiums en zeges.

Gasly maakte in 2017 zijn Formule 1-debuut bij Toro Rosso, waar hij direct een goede indruk achterliet. De Fransman mocht in 2018 doorgaan bij het zusterteam van Red Bull en zou een jaar later al de overstap maken naar het topteam. Hij werd de teamgenoot van Max Verstappen, maar dat zou van korte duur zijn. Gasly moest zijn zitje namelijk na een half seizoen al afstaan aan Alexander Albon na een teleurstellende eerste seizoenshelft. Sindsdien rijdt Gasly weer voor het zusterteam en lijkt hij herboren. Hij stond twee keer op het podium en won vorig jaar nog op sensationele wijze de Grand Prix van Italië. Gasly hoopt al een lange tijd op een terugkeer naar Red Bull, toch moet hij na de goede prestaties geduld hebben nu Red Bull nog zeker een jaar doorgaat met Sergio Pérez.

“Ja, ik heb op een heel goed niveau gepresteerd dit seizoen, beter dan in 2018 toen ik de kans kreeg”, zegt Gasly tegen F1.com. “Ik presteer op een beter niveau, ben meer ervaren en op basis van dit jaar had ik een betere kans verdiend. Maar dat is het besluit. Het stopt mijn motivatie niet. Ik heb me al eens in de positie van Sergio bevonden, dat is onderdeel van een carrièreperspectief.”

“Mijn doel is om voor Red Bull te rijden, wat geen verrassing mag heten omdat ik in de auto wil zitten die me de kans geeft om te vechten voor zeges en podiums”, vervolgt Gasly. “Dat zal altijd het doel blijven, daar werk ik elke ochtend voor. Ik werk aan mezelf en probeer een betere coureur te worden om races te winnen, dat is het doel. Zij hebben hun besluit genomen en ik ben blij voor ze dat ze zo’n succesvol seizoen hebben. Ik zal blijven pushen en proberen mijn kans te grijpen in de toekomst, want dat is wat ik wil: vechten om de titel”, aldus de Fransman.

