Er is een mogelijkheid dat Pierre Gasly ooit weer terug zal keren bij Red Bull, zegt teambaas Christian Horner. Hij wil een terugkeer in ieder geval niet uitsluiten en is ook enthousiast over de prestaties van de Fransman bij AlphaTauri, maar Horner benadrukt: “We hebben voor 2023 meerdere opties.”

Red Bull heeft Sergio Pérez onlangs een contractverlenging van een jaar gegeven, waardoor Red Bull in ieder geval de line-up voor 2022 heeft vaststaan. Maar daarna zou het zitje naast Max Verstappen weer kunnen vrijkomen. Een van de grote kandidaten zou dan Pierre Gasly zijn, die al in 2019 een half seizoen bij Red Bull reed, maar na tegenvallende resultaten werd terugverwezen naar het zusterteam. Daar doet hij het nu uitstekend, wat ook de Red Bull-leiding niet ontgaan is. Red Bull-teambaas Christian Horner sluit een terugkeer van de 25-jarige Fransman bij het team dan ook niet uit.

“Ik zou zoiets nooit uitsluiten”, zegt Horner. “Hij rijdt op een heel goed niveau. Hij is nog steeds erg jong en doet het geweldig. We hebben voor 2023 meerdere opties tot onze beschikking en als je je in onze situatie zou bevinden, zou dat exact zijn wat je wil hebben.”

“Pierre heeft het de afgelopen seizoenen bij AlphaTauri fenomenaal gedaan”, voegt Horner toe. “Hun ambities blijven groeien, dus het is goed dat hij daar de leidersrol behoudt. Hij blijft een Red Bull-coureur die uitgeleend is aan AlphaTauri”, aldus de Red Bull-teambaas.

Red Bull heeft meerdere jonge talenten in haar opleidingsteam, die dan mogelijk ook tot de opties voor 2023 behoren. “We hebben Liam Lawson en Jüri Vips in de Formule 2, we hebben Dennis Hauger die leidt in de Formule 3 en dan hebben we nog een jonge Amerikaan, Jak Crawford. Er zit dus kracht en diepgang in het opleidingsprogramma”, concludeert Horner.

