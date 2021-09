Pierre Gasly toont weinig begrip voor de keuze van Red Bull om een jaar door te gaan met Sergio Pérez. De Fransman vindt dat hij beloond had moeten worden voor zijn goede prestaties bij zusterteam AlphaTauri terwijl Pérez in zijn ogen nog niet overtuigt bij Red Bull.

“Ik heb het beste seizoen gehad sinds Toro Rosso en AlphaTauri vijftien jaar geleden met de Formule 1 begonnen”, vertelt Gasly in gesprek met het Franse Canal+. “En daar word ik niet voor beloond.” De aankondiging dat Red Bull langer door zou gaan met Sergio Pérez kwam al bij de Grand Prix van België, toen de twee AlphaTauri-coureurs nog niet bevestigd waren. Met die aankondiging sloot voor Gasly de deur voor een terugkeer naar Red Bull, waar hij al vaker zijn ongenoegen over geuit heeft. “Aan de ene kant is het triest en een beetje frustrerend,” geeft Gasly toe, “maar aan de andere kant is het nu eenmaal zo. Er zijn dingen die ik niet zelf in de hand heb.”

“Ze gaan blijkbaar liever door met Pérez”, vervolgt Gasly, die weinig begrip toont voor die keuze. “Als ik zijn prestaties zie, vooral in Zandvoort, waar hij in Q1 strandde en toen achtste werd op één ronde achter zijn teamgenoot, en nog steeds coureur van de dag werd… Dat begrijp ik dan niet.”

Toch weet ook Gasly zijn plek voor 2022: AlphaTauri. De Fransman presteert goed bij het zusterteam van Red Bull en verraste vorig jaar door de Grand Prix van Italië te winnen. Een overstap zit er voor nu dus nog even niet in. “Het is wat het is”, aldus Gasly. “Ik heb er geen controle over en ik kan me alleen concentreren op wat ik zelf kan beïnvloeden. Het helpt me alleen als ik mijn best doe voor het team en mijzelf. Ik weet zeker dat het in de toekomst de moeite waard zal zijn, want ik krijg ooit een kans in een topteam”, besluit hij.

