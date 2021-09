De boordradio draaide overuren, de zenuwen namen toe, er lag een McLaren op de loer en de laatste drie rondjes leken wel een eeuwigheid te duren: aan de pitmuur van AlphaTauri probeerde teammanager Graham Watson de rust te bewaren toen Pierre Gasly vorig jaar naar de zege reed in de chaotische Grand Prix op Monza. “We waren daarna even halfgoden in Italië.”

Door Daan de Geus en André Venema

Emotioneel wordt hij er niet van als hij er een jaar later over vertelt. “Al is het wel mooi de herinneringen nu op te diepen”, vertelt Watson in de paddock van Monza, waar het er op 6 september 2020 natuurlijk wél emotioneel aan toe ging. “Omdat de zege als een grote verrassing voor ons kwam, maar ook door de hele situatie. Eerder in het jaar werden de fabrieken stilgelegd en gesloten”, doelt Watson op het uitbarsten van de coronacrisis die met name Italië hard trof – met AlphaTauri dat een Italiaans team is. “Ik weet nog dat we op een gegeven moment tegen elkaar zeiden: ‘Gaan we ooit nog racen?’ Want de Formule 1 leek even niet zo belangrijk voor de wereld.”

Rumoer op de radio

Toen de Formule 1 het seizoen uiteindelijk met flink wat uitstel in juli op de rit kreeg, deed AlphaTauri mee in de middenmoot. Tegen de tijd dat het circus in Monza neerstreek, stond het zeven bij de constructeurs. “Het leek vooraf een normaal Monza-weekend te worden”, memoreert Watson. De kwalificatie ging echter vrij goed. “En toen volgde de race”, zegt Watson met een twinkeling in zijn ogen. Die verliep chaotisch, inclusief safetycar, een harde crash voor Ferrari’s Charles Leclerc, een rode vlag én een straf die koploper Lewis Hamilton tot achterin het veld terug wierp.

“We moesten tijdens de rode vlag al veel beslissingen nemen – dat is altijd een piekmoment – en daarna stroomde iedereen nog over van de adrenaline.” Niet gek, Gasly was derde bij de herstart en werkte zich op naar de tweede plek. Na de straf van Hamilton kwam hij op kop. “Het was bizar om tijdens die laatste twintig ronden ofzo naar de boordradio te luisteren. Het barstte echt los”, lacht Watson. “Vooral omdat het voor iedereen nieuw was. Iedereen riep: ‘zeg dit tegen Pierre, vertel hem dat’. Zijn engineer Pierre Hamelin riep nog: ‘laat hem met rust!’, maar dan was het toch weer: ‘Vertelt Pierre dat Carlos Sainz op hem inloopt!’.”

Gasly wordt op Monza achtervolgd door Sainz. Foto: BSR Agency.

‘Pierre was perfect’

Hoewel AlphaTauri in haar vorige hoedanigheid als Toro Rosso ook al eens een race won, in 2008, ook op Monza, maakte vrijwel niemand van toen in 2020 nog deel uit van het team. “Volgens mij alleen teambaas Franz Tost en onze pr-dame Fabiana Valenti.” Vandaar de opwinding, die zich dus ook over de radio etaleerde. Watson, normaliter niet heel uitgesproken vanaf de pitmuur, klom zelf bij hoge uitzondering maar eens in radio. “Ik vertelde de jongens om te kalmeren.”

Op de baan telden de ronden ondertussen langzaam weg. Tergend langzaam. “Monza is zowat het kortste rondje van het jaar, maar de laatste drie ronden voelden zo lang als een ronde over Spa in de regen.” Daarbij was er altijd de dreiging van Sainz achter Gasly. “Pierre deed alles echter perfect, hield het gat geweldig onder controle.” Al bleef er tot het eind enige twijfel. “Je twijfelt namelijk altijd aan jezelf, vraagt je af of je wel zo goed bent als je rivalen. Een aantal teams laat winnen er makkelijk uitzien”, zegt Watson, maar hij weet: dat is het niet. Vandaar die twijfel. “Ook die laatste drie ronden dacht ik nog: oké, als we tweede of derde worden, is het nog steeds fantastisch.”

Toeterende tifosi

Dat het toch een eerste plek werd, maakte de ontlading alleen maar groter. Met Watson die als kers op de taart mee naar het podium mocht. Een mooi gebaar van Tost, vindt Watson nog altijd, om bij de eerste zege in meer dan tien jaar zo in de eer te mogen delen. “Ik heb sinds ik hier zit mijn hart en ziel voor dit team gegeven. Dat ik naar het podium mocht, laat zien hoezeer Franz mijn werk waardeert.” Dat er door corona vorig jaar geen publiek bij was op Monza, was jammer. “Al vond ik het al schitterend om alleen onze jongens onder het podium te zien.” Voor een écht feest was geen tijd, de volgende race stond alweer op het programma, op Mugello.

Gasly laat zijn zege op Monza indalen. Foto: BSR Agency.

Toch is het zeker niet zo dat AlphaTauri’s succes daarna onbezongen is gebleven in Italië, vertelt Watson. “We reden de maandag na Monza naar Mugello – en zijn natuurlijk een Italiaans team in Italië dat net een race gewonnen had. Iedere auto die langs onze trucks reed, begon te toeteren en zwaaien. We waren dus even halfgoden.” Voor het team zelf was de zege een enorme boost (‘het team is sindsdien enorm gegroeid’) net als voor Gasly. “Pierre voelt zich meer op zijn gemak, heeft meer zelfvertrouwen. Zoals we elk weekend zien, heeft Pierre enorm veel talent, maar hij is sinds zijn zege – en daarvoor zijn podium in 2019 in Brazilië – echt gegroeid als leider.”

Dromen

Dromen van een volgende zege is vooral dat, dromen. Al sluit Watson zeker niet uit dat we, nadat het eerder dit jaar in Bakoe ook al lukte, Gasly in 2021 nog een keer op het podium zien . “Pierre is namelijk in topvorm. Een zege is denk ik te veel gevraagd, maar er zit nog wel een podium voor ons in”, durft Watson dat wel aan. “Zoals ik Pierre vertelde na de race in Zandvoort, waar hij vierde werd: als bij de topteams iets fout gaat, zitten wij in de positie om te profiteren. Daar moeten we dus op hopen.”

Graham Watson op het podium met de bokaal voor het winnende team. Foto: Red Bull.

