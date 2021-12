Tom Coronel is in zijn traditionele eindrapport voor FORMULE 1 Magazine streng voor Red Bull-coureur Sergio Pérez. De Mexicaan heeft volgens Coronel amper voldaan als teamgenoot van Max Verstappen. En dat terwijl de vervanger volgens Coronel wel klaarstaat…

“Pérez springt er voor mij in negatieve zin uit. Hij is me zwaar, zwaar tegengevallen”, oordeelt Coronel in zijn eindrapport in de FORMULE 1 special ‘Het kampioensjaar van Max’. Volgens de Nederlandse coureur en analist is Pérez maar zelden van meerwaarde geweest voor Verstappen en Red Bull. “Oké, hij is een paar keer strategisch gebruikt en hij maakte het spicy in de slotrace, maar verder? Valtteri Bottas heeft vaker support gegeven aan Lewis Hamilton dan Pérez aan Verstappen.”

“Dat hele verhaal dat hij aan de auto moest wennen, viel me ook tegen”, zegt Coronel. “Ik ben ook autocoureur, ik heb nog nooit aan een auto moeten wennen. Een auto is een auto. Je kan het misschien even als excuus gebruiken, maar hoe zat het aan het eind van het jaar dan? Pérez kreeg toen nog standaard veertig tellen aan zijn broek. Het rare is ook”, zo doceert Coronel, “als je naast Verstappen zit, kun je precies zien waar hij het wint. Daar kun je dus aan werken, maar er zat gewoon geen schot in de zaak.”

“Als ik Helmut Marko was geweest”, doelt Coronel op de Red Bull-topman die de coureurskeuzes maakt, “zou ik het wel weten. Dan zou ik zeggen: ‘Sorry Pérez, je hebt het niet goed gedaan’ en had ik Pierre Gasly weer neergezet.” AlphaTauri-coureur Gasly verdient namelijk wél een plekje in de top vijf van 2021 van Coronel. “Hij staat daar zelfs dik in. Sinds hij in 2020 in Monza won, doet hij dingen waarvan je denkt: ‘Nou, doctor Marko, is Gasly er niet klaar voor om weer naast Verstappen te zitten?’ Maar het lijkt dat ze dat risico niet willen nemen, want de vorige keer werd hij opgevreten door Max en ze hebben nu met Gasly een sterke coureur voor hun satellietteam.”

