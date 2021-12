Sergio Pérez zegt in tweestrijd te zijn over zijn duel met Lewis Hamilton in de titelbeslissende Grand Prix van Abu Dhabi. De Mexicaan is blij dat hij zijn team en Max Verstappen heeft kunnen helpen, maar had liever niet in de situatie gezeten dat hij Hamilton moest ophouden.

Na dertien ronden maakt Verstappen een pitstop van de harde naar de zachte band. Een ronde later volgt Hamilton, waardoor Pérez plots aan de leiding gaat. Hij rijdt al een lange tijd op de zachte band, maar de pitmuur van Red Bull spoort hem aan om alles op alles te zetten om Hamilton op te houden. Met DRS lijkt Hamilton voorbij te gaan aan Pérez, maar die slaat hard terug. Vervolgens vechten de twee nog richting bocht 9, waarna Pérez in de laatste sector een stuk langzamer lijkt te gaan dan normaal. Bij Mercedes is teambaas Toto Wolff niet blij met die acties, maar het wordt toegestaan door de stewards.

Foto: Motorsport Images

Na een ronde van fel vechten moet Pérez Hamilton dan toch aan zich voorbij laten gaan. Bij Red Bull zijn ze blij met het werk van de teamgenoot van Verstappen: “Checo is een legende!”, roept Verstappen op de boordradio. Het gat is van zes seconden naar slechts één seconde geslonken door de verdedigende acties van Pérez, die op dat moment aan het teambelang dacht.

“Het was in die fase van de race cruciaal omdat ik wist dat Lewis de race onder controle had, hij had de windows voor de virtuele en de echte safety car windows open en kon op dat moment gewoon doen wat hij wilde”, zegt Pérez tegen Motorsport.com. “Hij had de race onder controle, dus het was behoorlijk cruciaal”, herhaalt hij. “Maar tegelijkertijd reed ik op extreem oude banden. Het pakte goed uit. Uiteindelijk ben ik blij dat ik Max en het team heb geholpen.”

Helemaal blij met zijn acties voelt Pérez zich echter niet. “Het is een lastige, aangezien je je niet te veel wil bemoeien met het kampioenschap. Maar boven alles zal ik er altijd zijn voor het team.”

Pérez ging tot het randje voor zijn teamgenoot, dusdanig dat het spannende momenten opleverde. Die hadden potentieel fout af kunnen lopen. Dat is ook wat Pérez in zijn achterhoofd hield. “Maar ik bevond me in een positie dat ik weinig te verliezen had. Je wil je niet in die positie bevinden, maar tegelijkertijd zal ik altijd het team boven alles stellen”, besluit hij.