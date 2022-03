Mercedes heeft volgens AlphaTauri-coureur Pierre Gasly ‘nog wat werk te verrichten’ als zij dit jaar opnieuw aan de top willen staan. Gasly zag bij de testdagen dat Lewis Hamilton worstelde en denkt dat de Mercedes ‘niet zo goed als voorheen’ is.

Bij de testdagen in Barcelona en Bahrein pakten enkele coureurs de kans om niet alleen rond te rijden, maar ook hier en daar wat te knokken met andere coureurs op de baan. Zo konden ze testen hoe de auto zich gedraagt achter een andere auto, wat dit seizoen dankzij de regelrevolutie een stuk beter moet zijn. Ook Pierre Gasly had even een gevecht met niemand minder dan zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Wat hij daar zag, was dat de Mercedes W13 nog niet geweldig is.

“We weten dat wij nog wat werk te doen hebben om de performance en de balans van de auto te verbeteren”, zegt Gasly. “Maar je kon duidelijk zien dat Lewis worstelde en zij hebben denk ik nog wel wat werk te verrichten als zij voor de topposities willen gaan. De conclusie is dat Mercedes er waarschijnlijk niet zo goed uitziet als voorheen.”

Lees ook: Gasly: ‘Heb nog één kans om terug te keren bij Red Bull’

Toch weet Gasly ook dat het een spelletje kan zijn van Mercedes en hij houdt dan ook een slag om de arm. “Het waren slechts testdagen. Een deel van die test draait om het ontdekken hoe je het maximale uit de auto kan halen. Maar het waren een aantal interessante ronden, leuke gevechten en dat zou alle races dit seizoen spannend moeten maken voor jullie”, besluit de Fransman.