Pierre Gasly heeft het gevoel dat de tijd begint te dringen als hij ooit weer terug wil keren bij Red Bull. De Fransman zegt dat hij na dit seizoen nog één jaar de kans heeft: “Ik weet niet wat daarna gebeurt.”

Gasly kreeg in 2019 de kans bij Red Bull nadat hij indruk maakte bij zusterteam Toro Rosso, maar kon geen potten breken als teamgenoot van Max Verstappen. Na een half seizoen werd hij weer teruggeplaatst bij het zusterteam, waar hij weer zijn waarde liet zien. De Fransman kwam op het podium in Brazilië en won vervolgens in 2020 de Grand Prix van Italië.

Met zijn goede prestaties bij AlphaTauri heeft Gasly er geen geheim van gemaakt dat hij ervan droomt om weer voor Red Bull te rijden. Die kans wordt wel steeds kleiner en de tijd begint te dringen, voelt Gasly. “Helmut Marko heeft het gezegd en het is niet langer vertrouwelijk dat ik nog één jaar op mijn contract heb na dit jaar”, zegt Gasly tegen Motorsport.com. “Dat is natuurlijk het moment dat we de overstap naar Red Bull maken, of niet.”

“Wat daarna gaat gebeuren, is op dit moment te vroeg om over te praten”, vervolgt de Fransman. “Ik doe voor nu gewoon mijn best, maar natuurlijk wil ik in een snelle auto zitten om te strijden voor zeges, dat is het enige dat telt. Ik wil winnen in de Formule 1 en ik heb de auto nodig om te kunnen winnen. We zullen het wel bespreken met Helmut wanneer het juiste moment er is.”