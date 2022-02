AlphaTauri-teambaas zegt ‘veel te verwachten’ van zijn coureurs Pierre Gasly en Yuki Tsunoda. Met name van Tsunoda verwacht hij stappen vooruit: “Ik verwacht dat hij competitief zal zijn.”

“Ik ben tevreden over het seizoen 2021, we eindigden met onze beste score ooit”, blikt Tost terug op vorig seizoen. AlphaTauri werd zesde bij de constructeurs met 142 punten en hoopt dit jaar nog een stapje verder te kunnen gaan. “We hebben een sterk team in Faenza en Bicester, evenals een aantal zeer goede partners die met ons samenwerken. We hopen onze sterke prestaties in 2022 voort te zetten.”

Dit jaar staat het team uit Faenza, net als de rest van het veld, voor een grote uitdaging. De nieuwe technische regels zorgen ervoor dat de teams vanaf nul beginnen en dat maakt het ook lastig om te voorspellen waar ze dit jaar zullen staan. “We hebben deze nieuwe generatie vanaf nul moeten ontwerpen, het begon gewoon op een leeg vel papier. Hoewel alles zeer beperkt is door de regels, is het mogelijk dat een team een bijzondere oplossing heeft gevonden en daardoor een voordeel zal hebben.”

“Het is niet makkelijk om in te schatten waar de teams zullen staan omdat alles nieuw is, van de mechanische tot de aerodynamische kant. Persoonlijk hoop ik dat de auto’s dichter bij elkaar zullen liggen. Realistisch gezien zullen we pas na de eerste tests weten hoe AlphaTauri presteert. We moeten wachten tot na de eerste twee of drie races om een beter beeld te hebben”, wacht Tost het rustig af.

Foto: Red Bull Content Pool

Aan de coureurs zal het dit jaar in ieder geval niet liggen. “Ik ben zeer tevreden met onze rijdersline-up”, vertelt Tost vooruitblikkend op het nieuwe seizoen. “Pierre is een fantastische coureur en als we hem een heel goede auto geven, heeft hij al laten zien dat hij in staat is om te winnen en op het podium te eindigen.”

“Yuki is een zeer getalenteerde coureur en heeft dat ook enkele keren laten zien, met name in de laatste drie races van vorig seizoen”, kijkt Tost naar de coureur aan de andere kant van de garage. “Voor hem was 2021 een typisch rookiejaar. Hij kende wat dieptepunten en fouten waren onvermijdelijk. We hebben hem als team goed voorbereid en zagen ook goede prestaties aan het begin van het seizoen. Toen kwamen we op circuits die hij niet kende en dan, met het hoge niveau in de Formule 1, is het niet makkelijk voor een rookie om meteen te presteren.”

“Aan het einde van het seizoen, toen hij wat bekender werd met de auto en de technieken en engineers, liet hij goede prestaties zien. Hij eindigde vierde in Abu Dhabi, dus ik ben er zeker van dat hij competitief zal zijn. Pierre heeft in zijn leidersrol al laten zien dat hij goede prestaties kan leveren, dus ik verwacht veel van beide coureurs.”