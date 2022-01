Te veel zelfvertrouwen, te weinig noeste arbeid: Yuki Tsunoda heeft toegegeven dat zijn verhuizing naar Italië in de zomer van 2021 hem wakker heeft geschud en broodnodig was.

“Tot ik naar Italië verhuisde, was ik een luie eikel”, draait Tsunoda daar niet omheen in gesprek met Autosport. “Nadat ik getraind had, ging ik direct naar huis. De Playstation ging aan en ik gamede de rest van de dag”, somt hij dat op. “Als het dan raceweek was, was het altijd haasten. Ik begon pas met mijn voorbereidingen als het eigenlijk al te laat was.”

Dat de klad erin kwam na een indrukwekkende debuutrace (negende in Bahrein) hielp daarbij natuurlijk niet. Tel er een reeks crashes en wat pech bij op, en Tsunoda geeft toe dat zijn zelfvertrouwen een flinke knauw had opgelopen. Terwijl, zo zegt hij, hij eerst juist ’te veel zelfvertrouwen’ had.

“Toen ik een paar crashes had, begon ik echter aan mezelf te twijfelen. Toen werd het moeilijk. Moeilijker dan ik had gedacht.” Red Bull, voor wiens zusterteam AlphaTauri Tsunoda rijdt, zag dat ook en greep in. Tsunoda diende in de zomer van Engeland naar Italië te verhuizen, AlphaTauri’s thuis. Teambaas Franz Tost nam hem daar onder zijn vleugels.

Hands-on aanpak

Het was, vertelt Tsunoda, een noodzakelijke verandering. De verhuizing en hands-on aanpak van Tost zorgden ook voor een andere mindset bij de Japanner. Tost vertelde rond die tijd ook al Tsunoda flink aan het trainen te zetten. Daarnaast moest hij meer meetings met de engineers bijwonen op de fabriek en Engelse les volgen.

Tsunoda zelf grapte van de zomer nog dat van Engeland naar Italië verhuizen eigenlijk een soort geschenk uit de hemel was. “Je hebt er immers lekker weer en lekker eten!” Dat terzijde, heeft het hem naar eigen zeggen dus ook echt geholpen. Net als dat Red Bull Alexander Albon inschakelde om als een soort mentor voor hem te fungeren.

“In Turkije maakte ik de ommekeer”, vertelt Tsunoda Autosport, met de coureur die voor die race ook een nieuw chassis kreeg. “Voor Turkije, was ik er vooral mee bezig niet te crashen. Daarom was de snelheid er niet. Toen ik dat besefte, ben ik meer gaan pushen met oog op het resultaat.”

Het resultaat mocht er vooral in de slotrace in Abu Dhabi zijn. Tsunoda finishte daar als vierde, zijn beste klassering van het hele seizoen. “Het was een belangrijk jaar, met veel ups and downs“, geeft Tsunoda toe. 2022 wordt ook weer een belangrijk jaar, verklaarde hij onlangs al tegenover SpeedWeek. “Ik weet nu echter wat er beter moet.”

