Yuki Tsunoda weet dat 2022 ‘een belangrijk jaar’ wordt als hij een langere toekomst in de Formule 1 wil afdwingen en mikt er daarom op zijn AlphaTauri-teamgenoot Pierre Gasly te verslaan.

Vorig seizoen kwam het daar namelijk niet vaak genoeg van. Gasly scoorde toen 110 punten terwijl de teller voor Tsunoda op 32 bleef steken. Daarnaast wist Gasly in vijftien van de 22 races in de punten te finishen, hetgeen Tsunoda maar zeven keer lukte. In de kwalificatiestrijd legde Tsunoda het ook ruim af tegen Gasly, die deze met 21-1 won.

Nog geen week voor hij contractverlenging kreeg, schatte Tsunoda zelf de kans daarop dan ook niet beter in dan ’50-50′. Tel erbij op dat zijn beschermheer Honda officieel geen rol meer speelt in de Formule 1 (al rijden Red Bull en AlphaTauri met naamloze Honda’s en krijgen ze nog wel technische support) en Tsunoda moet zich zeker bewijzen.

“Dit wordt een belangrijk seizoen voor me”, toont de Japanner zich daar in gesprek met SpeedWeek van bewust. “Je weet vooraf natuurlijk niet hoe goed de auto is, maar als coureur moet je in elk geval goed presteren door je teamgenoot te verslaan”, doelt Tsunoda op Gasly. “Ik weet nu echter wat er beter moet”, zegt Tsunoda met één seizoen ervaring op zak. “Dus als het me lukt die dingen beter te doen, kan ik hem verslaan.”

