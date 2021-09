Yuki Tsunoda zegt niet te weten of hij volgend jaar nog in de Formule 1 rijdt. De Japanse rookie schat de kansen op ’50-50′, waarbij hij vooral wijst naar zijn wisselvallige prestaties als oorzaak van die onzekerheid over zijn toekomst.

Tsunoda maakte dit jaar de overstap naar de Formule 1 na een indrukwekkend seizoen in de Formule 2. Het seizoen van de Japanse rookie verliep echter wisselvallig. Hij behaalde in Azerbeidzjan en Hongarije goede resultaten, maar moest het vaker met nulscores doen. Na drie crashes in een kwalificatie in korte tijd moest Tsunoda even in gesprek met Red Bull-adviseur Helmut Marko, waarna hij wel stabieler leek te rijden. Toch is de 21-jarige AlphaTauri-coureur eerlijk als het gaat over zijn toekomst. Hij heeft een contract dat dit jaar afloopt en hoopt op verlenging, maar weet ook dat hij nog moet verbeteren.

Lees ook: Gasly heeft zin in Zandvoort: ‘Zal een fantastische ervaring worden’

“Ik weet het niet”, zegt Tsunoda over zijn toekomst. Heeft hij dan in ieder geval wel vertrouwen dat hij blijft? “50-50. Ik ben niet constant geweest dit seizoen. Ik moet dat bereiken, daar moet ik stapsgewijs aan werken. Mijn prestaties waren soms goed, maar het ontbreekt dus aan constantheid”, aldus de Japanner.

Aan de andere kant van de AlphaTauri-garage lijkt Pierre Gasly een stuk zekerder van zijn zaken. Ook zijn contract loopt dit jaar af, maar alles wijst erop dat hij langer mag blijven. “Niets is nog officieel, maar we moeten binnenkort wel nieuws hebben”, liet hij weten. Voor hem zou naar verluidt een contractverlenging van twee jaar klaarstaan. Bij Red Bull hebben ze regelmatig aangegeven dat ze in Gasly de perfecte leider zien voor AlphaTauri.

In de Zandvoort Special van FORMULE 1 Magazine lees je alles over de Grand Prix van Nederland! De Zandvoort Special ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!