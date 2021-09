Pierre Gasly heeft zin in de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort. De AlphaTauri-coureur verwacht dat het een ‘fantastische ervaring’ zal worden op het circuit dat overeenkomsten toont met Monaco: “De kwalificatie zal heel belangrijk worden.”

Het circuit van Zandvoort zal voor de meeste Formule 1-coureurs nog wel bekend voorkomen uit hun tijd in de juniorklassen, die regelmatig richting het Nederlandse circuit trokken. Ook Pierre Gasly kent het duinencircuit nog uit een relatief ver verleden, al heeft dat circuit uiteraard voor de Formule 1 enkele veranderingen ondergaan.

Lees ook: Trackguide Zandvoort met Tom Coronel: ‘Je valt in Hugenholtz echt de bocht in’

“Ik heb hier in 2012 in de Formule Renault 2.0 gereden, dus dat is best een tijdje geleden!”, vertelt Gasly. “De lay-out is sindsdien veel veranderd en dat heb ik in de simulator ervaren. Het hele weekend zal een fantastische ervaring worden, aangezien het de eerste Nederlandse Grand Prix is sinds Max (Verstappen, red.) in de Formule 1 zit. Het zal een interessant weekend worden, een herhaling van Monaco op sommige vlakken aangezien de rechte stukken erg kort zijn en de baan zelf erg smal is. Met name inhalen zal dus ingewikkeld worden.”

Lees ook: Ocon over Zandvoort: ‘Echt een mega circuit!’

Omdat inhalen hier een uitdaging is, weet ook Gasly dat een groot deel van de focus op de kwalificatie van zaterdag moet liggen. “Dat zal heel belangrijk worden. Het zou wel eens goed uit kunnen pakken voor ons, aangezien we op dat gebied best goed presteren. Een andere factor is dat we naast de zee zitten, dus we kunnen op vrijdag een wat stoffig circuit verwachten aangezien er zand richting het circuit geblazen wordt. De baanomstandigheden zullen gedurende het weekend evolueren”, besluit de Fransman.

In de Zandvoort Special van FORMULE 1 Magazine lees je alles over de Grand Prix van Nederland! De Zandvoort Special ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!