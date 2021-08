Esteban Ocon staat te popelen om voor het eerst in een Formule 1-auto over het circuit van Zandvoort te scheuren. De Fransman kent het circuit nog van de DTM en heeft er alleen maar goede woorden voor over. Het zal volgens de Alpine-coureur wel een fysiek uitdagend circuit zijn met de huidige F1-bolides: “Ik denk dat we de 5G wel zullen aantikken.”

“Ik ben hier al eens geweest, met de DTM”, vertelt Ocon in een video van Alpine. “Ik denk dat er veel coureurs zijn die al eens in de juniorklassen op Zandvoort hebben gereden. Ik heb daar in 2016 met de DTM gereden. Wat een mega circuit is dat! Veel hoogteverschillen, veel hogesnelheidsbochten, geen marge voor fouten. Het is een geweldige plaats, zo vlak naast het strand. Het is erg leuk, een old-schoolcircuit waar we zo van houden en ik kan er niet op wachten om daar in de Formule 1-auto op te rijden, want het was al zo geweldig met de DTM!”, aldus de Fransman, die de Grand Prix van Hongarije won.

Foto: ANP

Welke bocht op het circuit van Zandvoort de meeste uitdaging zal bieden volgens Ocon? “De snelle bocht die bijna volgas is, richting de andere kant van het circuit”, doelt de Alpine-coureur op Scheivlak. “Het is een blinde bocht, je weet niet waar je naartoe stuurt en je moet op het juiste moment insturen. Er zijn nu meer hoogteverschillen door de werkzaamheden aan het circuit. Die versie van de baan heb ik dus nog niet getest. Maar ik denk dat het echt gaaf gaat worden”, aldus Ocon.

De twintig coureurs zullen in de race 72 ronden rijden op het circuit dat amper rechte stukken kent, en de coureurs dus ook weinig ruimte geeft om even op adem te komen. “Het gaat heel zwaar worden”, voorspelt Ocon. “Ik denk dat dit een van die circuits wordt waar we de 5G zullen aantikken, net zoals op Silverstone. Het maximale potentieel van de auto zal hier wel gebruikt worden. Ik verwacht dat er veel grip zal zijn dankzij de nieuwe asfaltlaag.”

Dan ten slotte nog natuurlijk een van de interessantste bochten van het circuit: de Arie Luyendijkbocht. Waar deze voorheen volledig vlak was, is deze nu omgetoverd tot een kombocht. Volgens Ocon zal dat alleen maar helpen bij het inhalen. “Het zal geen gemakkelijke plek zijn om in te halen. Er zijn twee snelle bochten voordat je het belangrijkste inhaalpunt bereikt, namelijk het einde van het rechte stuk. Dat je in die hoek het rechte stuk aanvalt zal helpen bij het voluit gaan met de DRS. Anders kom je niet dichtbij genoeg”, besluit Ocon.

