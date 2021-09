Yuki Tsunoda is blij dat hij zijn Formule 1-avontuur nog minstens een jaar langer kan voortzetten. De Japanse rookie is het team en Red Bull-adviseur Helmut Marko dankbaar voor de kans en heeft er zin in om langer door te werken met Pierre Gasly: “We hebben een erg goede band.”

Vanochtend maakte AlphaTauri bekend dat het geen wijzigingen doorvoert aan haar rijdersline-up voor 2022. Pierre Gasly en Yuki Tsunoda mogen dus in ieder geval een jaar langer bij het zusterteam van Red Bull blijven. Tsunoda gaf onlangs wel eerlijk toe dat hij zijn kansen om langer in de Formule 1 te blijven schatte op ’50-50′. Voor hem lag het dus niet zo voor de hand dat hij door zou gaan. “Ik ben niet constant geweest dit seizoen. Ik moet dat bereiken, daar moet ik stapsgewijs aan werken. Mijn prestaties waren soms goed, maar het ontbreekt dus aan constantheid”, stelde hij. Maar nu hij dus een jaar langer mag blijven, overheerst vooral de opluchting en dankbaarheid.

“Ik ben erg opgewonden om voor een tweede seizoen bij Scuderia AlphaTauri te blijven”, zegt Tsunoda. “Het is een ongelooflijke kans en ik ben het team en Helmut Marko dankbaar dat ze mij de kans geven om verder te groeien in de Formule 1. Ik heb een erg goede band met Pierre en heb al veel van hem geleerd dit jaar. Zijn ervaring heeft mij geholpen om mijn vaardigheden te ontwikkelen. Het is dus geweldig om het F1-avontuur met hem voort te zetten. Nu ik onlangs naar Faenza ben verhuisd voel ik me erg gesetteld binnen het team en ik kijk al uit naar het komende seizoen”, besluit de Japanner.

