AlphaTauri heeft haar rijdersline-up voor 2022 bekendgemaakt. Het is geen grote verrassing dat het zusterteam van Red Bull doorgaat met dezelfde twee coureurs: Pierre Gasly en Yuki Tsunoda.

Gasly is al een bekende voor AlphaTauri, maar hoopte toch stiekem in 2022 weer terug te kunnen keren naar Red Bull. Die deur werd geblokkeerd door Sergio Pérez, die nog een jaar langer naast Max Verstappen mag rijden. Het lag daarom in de lijn der verwachtingen dat Gasly dan verder zou gaan bij AlphaTauri. Vanuit de Red Bull-leiding klonk veel lof over de Fransman. Zij vonden hem namelijk de ideale topman voor het zusterteam en hij mag dus nog in ieder geval een jaartje langer blijven.

Yuki Tsunoda kwam dit seizoen bij AlphaTauri terecht na een indrukwekkend seizoen in de Formule 2. Kampioen werd hij niet, maar hij reed vaak vooraan en liet zijn inhaalkunsten regelmatig zien. Hij verdiende daarmee de overstap naar de Formule 1, waar hij het wel wat lastiger heeft. De Japanner maakte indruk bij zijn debuutrace in Bahrein, waar hij negende werd, maar daarna begon de wisselvalligheid toe te slaan. In Azerbeidzjan en Hongarije behaalde hij zijn beste resultaten, maar hij staat nog altijd op de veertiende plaats in het kampioenschap met achttien punten achter zijn naam. Teamgenoot Gasly staat negende met 66 punten. Toch wil Red Bull de rookie langer de tijd geven omdat ze wel zijn potentie zien en dus mag ook hij in 2022 bij AlphaTauri blijven.

AlphaTauri-teambaas Franz Tost is blij dat er al zo vroeg in het seizoen duidelijkheid is over de line-up voor 2022. “Het is geweldig voor ons dat we onze rijdersline-up al zo vroeg hebben vastgelegd, zodat we ons nu kunnen focussen op de rest van 2021, waar we in een zwaar gevecht in het middenveld verwikkeld zijn”, aldus de Oostenrijker. Ook hij merkt dat het een lastig debuutseizoen is voor Tsunoda, maar is blij dat hij toch langer mag blijven. “Yuki is hier als rookie gekomen en hij leert nog elke dag. De feedback van de engineers toont aan dat hij alle informatie tot zich neemt en dat hij verbetert. Hij zit als rookie aan het begin van zijn avontuur, dus het is goed dat we door kunnen gaan met wat we samen zijn begonnen.”

Foto: BSR Agency