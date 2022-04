Haas heeft geen haast met het introduceren van updates voor de VF-22. Teambaas Günther Steiner wil dat elke update een verschil maakt: “Het gaat pas in productie als blijkt dat het werkt, zo simpel is het.”

Haas heeft ten opzichte van 2021 een enorme sprong voorwaarts gemaakt. Waar het team vorig jaar puntloos stijf onderaan eindigde, doet het team weer mee om de punten in het middenveld. Waar de meeste teams al wat updates hebben meegenomen blijft Haas op dat gebied wat achter. Dat heeft deels te maken met het budgetplafond, waardoor de teams op een bewuste manier met updates moeten komen. Bij Haas is er bovendien geen haast om met updates te komen.

“Ik wil eerst zien wat we moeten doen, daarom moeten we ook eerst zien waar we staan”, zegt teambaas Günther Steiner. “Ik heb geen haast om de magie op de auto te zetten. Ik wil er zeker van zijn dat als we iets op de auto zetten, je een verschil kunt zien.”

“Anders zou je jezelf voor de gek houden en zeggen dat je de volgende keer beter zal doen omdat je hier en daar een nieuwe flap meeneemt”, voegt Steiner toe. “We werken eraan, we stellen pakketten samen en doen simulaties van deze pakketten. Als de cijfers er goed uitzien, dan gaat het in productie. Zo simpel is het”, aldus de Haas-teambaas.